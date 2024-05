Chicharito Hernández vs Neymar, Escorpión Dorado vs Eden Hazard en la Kings World Cup 2024

El sueño de levantar la copa del mundial, es el mayor anhelo para los futbolistas semiprofesionales que compiten en la Kings League. Muchos no llegaron al plano profesional, pero ahora podrán hacerlo de una manera diferente.

El sorteo del mundial se realizó con éxito en el Museo del Acero Horno3, en Monterrey, en el que se tuvo la presencia de Samuel García, Gobernador de Nuevo León; Gerard Piqué, presidente de la Kings League España; Miguel Layún, presidente de la Kings League Américas; Marc Crosas, director deportivo y Juan Guarnizo, dueño de Aniquiladores FC.

“El ambiente fue espectacular, había mucha gente en el Estadio Azteca. Se vivió una noche inolvidable. Al final Raniza FC terminó ganando la competición con mucho merecimiento. Estamos preparados para el sorteo ”, expresó Gerad Piqué asombrado por el nivel futbolístico de Latam.

Por su parte, Miguel Layún recalcó que será un torneo épico: “Todavía se seguirán superando las expectativas. Viene el repechaje que será muy interesante. Ya cuando comience la Kings World Cup, la rivalidad seguirá creciendo”.

En esta primera edición participarán 32 equipos: 8 de la Kings League España, 8 de Américas y 12 invitados del resto del mundo, a los que se le van a unir cuatro de repechaje. El Estadio BBVA fue elegido para ser sede de la gran final.

La Kings World Cup 2024 se realizará del 25 de mayo y acabará el 8 de junio. Cada equipo tendrá que jugar dos partidos para avanzar a la parte final. En caso de perder un duelo, tendría una oportunidad más para seguir en la competencia. El equipo que pierda dos partidos queda eliminado.

Entre los duelos más atractivos de la primera ronda estarán Olimpo united (Chicharito) vs Furia (Falcao y Neymar Jr), Murash ( Junichi Kato ) vs Raniza FC (Alana y BarcaGamer), Stallions (Totti) vs Medallo City (Maluma), Porcinos FC (Ibai llanos) vs Muchachos FC (Jero Freixas), Peluche Caligari (Werever y Escorpión Dorado) vs Deptostra FC (Eden Hazard y Celine Dept).

En los duelos del repechaje se enfrentarán Atlético Parceros F.C. vs xBuyer Team, Los Chamos vs Pío FC, Club de Cuervos vs El Barrio, Los Aliens FC vs Rayo de Barcelona.

