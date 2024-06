Checo Pérez le “salvó la vida” a una periodista mexicana en el GP de Malasia

Checo Pérez no sólo demuestra su calidad como piloto de Fórmula 1, también como persona y así lo relató la reportera de automovilismo Giselle Zarur, quien recordó una anécdota con el volante tricolor, quien “le salvó la vida”.

La reportera mexicana señala que por su trabajo está cerca de los pilotos de Fórmula 1 y “es conocerlos desde otros puntos, otras facetas, otras historias”.

Giselle relató que en Malasia su estado de salud no era optimo, sin embargo, no podía hacer nada por no contar con el medicamento adecuado.

“Me sentía mal, estábamos en Malasia, me sentía fatal, me dolía la cabeza, o sea, no respiraba”, explicó en el podcast Tablero Deportivo.

“Me quedaba en el mismo hotel donde se quedaban todos los pilotos, un día bajé, me encontré a Checo Pérez, era su único año en McLaren 2013 me ve y me dijo ‘¿Estás bien?’”, recordó Zarur.

La reportera de Fórmula 1 fue sincera y le contó al piloto mexicano, “no la neta, no me siento bien lo único que he conseguido es medicina del aeropuerto y no la estoy armando”, Checo la vio y sólo le dijo “Cuídate”.

Minutos después Pérez la auxilió con un servicio médico, que era exclusivo de su entonces escudería.

“A los 5 minutos se acerca con el doctor Aki Hinsta, fue una eminencia en la Fórmula 1 y estaba con McLaren, Checo le dice ‘Doctor te presento a Giselle, es mexicana, me cubre por todos lados se siente muy mal la puedes ayudar’”, explicó en la charla.

La periodista contó que dicho doctor la citó en el hospitality del circuito para atenderla.

“(Estando ahí) me dice ven vamos a pasar al cuarto de Checo, me revisa y me dice tómate esto, me marcas en una hora a ver qué tal”, señaló Giselle.

La periodista mexicana recuerda que “no había pasado una hora y yo ya estaba al 100 por ciento”.

Este acto de Checo Pérez la dejó marcada, por la solidaridad del mexicano al verla en un estado no optimo para realizar su trabajo.

“Se me hizo un super lindo detalle de Checo de que esta morra se está muriendo, vamos ayudarla”, mencionó Giselle Zarur.

