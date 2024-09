Checo Pérez es culpable de la crisis de Red Bull, asegura bicampeón en la Fórmula 1: "Necesitas dos pilotos y no ofrece eso"

Esta temporada no ha sido la mejor para el piloto mexicano Sergio Pérez, que actualmente marcha séptimo en la tabla por el campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1. Para colmo, después de su octava posición en Monza, fue señalado como el responsable de la "crisis" que vive Red Bull por parte de un histórico como Mika Hakkinen.

Max Verstappen sigue en la cima del campeonato de pilotos y Red Bull es líder en la tabla de constructores, pero la racha de seis carreras consecutivas sin terminar en el primer lugar tiene a todos los amantes del automovilismo cuestionándose si hay una crisis en la escudería austriaca.

“Habiendo sido piloto de carreras en el pasado, empezar a hablar de otro piloto, y sobre todo criticar a otro piloto, nunca es algo agradable, pero la Fórmula 1 es un deporte muy cruel y hay dos pilotos en un equipo, y estos dos pilotos están, naturalmente, compitiendo entre sí antes de empezar a competir contra otros. En este caso, la brecha entre Max y Sergio ha ido en constante aumento” declaró el exbicampeón a Unibet.

“Eso significa que usted no recibe los datos. Usted no recibe la información de ambos coches para poder desarrollar el coche tan rápido como se requiere. Y eso ha sido realmente un inconveniente para el desarrollo del equipo Red Bull. Como he dicho, es difícil criticar a un piloto. Y trato de evitar criticar. Sólo quiero decir el hecho: se necesitan dos pilotos para que el equipo pueda comparar los datos y los diferentes ajustes aerodinámicos o mecánicos del coche” agregó.

Hakkinen fue uno de los grandes rivales de Michael Schumacher como piloto de McLaren, donde ganó el campeonato mundial en 1998 y 1999.

“Hay que comparar constantemente y durante un fin de semana de carreras, el tiempo es bastante corto, por lo que un solo coche no es capaz de hacer avanzar al equipo, se necesitan dos coches. Necesitas dos pilotos y Sergio Pérez no ha sido capaz de ofrecer esto al equipo Red Bull y ha influido en el éxito. Y esto ha sido algo muy negativo. Lleva mucho tiempo en la Fórmula 1. No es el primer año ni el segundo, lleva allí mucho tiempo. Ha tenido la oportunidad de estudiarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo. ¿Qué necesita para ser el número uno? Y no lo ha hecho. No quiero decir que no tenga talento para conducir” concluyó.

