Checo Pérez el "Rey de las calles" en la Fórmula 1 En 12 años en el Gran Circo, el tapatío ha obtenido sus mejores resultados en trazados urbanos; cuatro de sus cinco victorias han sido en estos recorridos

Red Bull Racing's Mexican driver Sergio Perez celebrates after winning the Saudi Arabia Formula One Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah on March 19, 2023. (Photo by Luca Bruno / POOL / AFP)