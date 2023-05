Checo Pérez defendió a Helmut Marko, asesor de Red Bull: "Es muy diferente a lo que ven en los medios"

Desde la llegada de Checo Pérez a la escudería Red Bull, el piloto mexicano ha tenido que convivir con rumores sobre una mala relación entre el tapatío y los directivos y asesores del equipo; uno de los ejemplos es Helmut Marko, de quien Pérez aseguró que no es como lo pintan los medios de comunicación.

“Siempre he tenido una buena relación con Helmut. Muy directa, aprecio mucho su forma de ser. Es decir, a veces ves sus comentarios y (parece que) no tenemos una buena relación, pero en realidad siempre he encontrado a un Helmut muy diferente en persona comparado con lo que veo en los medios, y tengo una gran relación. Aprecio mucho lo que hace por el equipo y lo que ha hecho. También la forma en que me ha apoyado en el equipo” confesó Pérez antes del Gran Premio de Miami.

Así mismo, Checo, que este fin de semana llegó a 30 podios, remarcó la actitud de su compañero Max Verstappen tras haber ganado en Azerbaiyán.

“Como piloto, hay algunos fines de semana en los que te enfadas en comparación con los demás, pero tengo que decir que siento mucho respeto por Max, porque no es fácil digerir cuando pierdes, pero pudiste ver que vino enseguida a felicitarme y a decirme que ‘bien hecho’ [...]. Eso es algo que aprecias de un compañero de equipo. He tenido muchos compañeros de equipo a lo largo de mi carrera y todos ellos no digieren cuando pierden, digamos” conluyó el mexicano.

¿CUÁNDO VUELVE A CORRER EL CHECO PÉREZ?

Después de haber obtenido el segundo puesto en el Autódromo Internacional de Miami, los pilotos de la Fórmula 1 volarán a Italia para el Gran Premio de Emilia-Romaña.

DÍA: Domingo 21 de Mayo

HORA: 07:00 horas (centro de México)

Circuito: Autódromo Enzo e Dino Ferrari

Lee también: La respuesta del Kun Agüero sobre la Pole Position de Checo Pérez en el GP de Miami: "Me da igual"