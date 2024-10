César Huerta asegura que Pumas no padece de 'Chinodependencia'

Pumas se encuentra en un momento impresionante en el Apertura 2024, gracias a la racha que consiguió de seis partidos sin conocer la derrota.

El conjunto de Gustavo Lema logró salir vivo de dos aduanas (Toluca y Monterrey) complicadas en las últimas jornadas y rescató dos puntos de seis posibles que parecían perdidos.

Además, de cara al cierre de la fase regular del torneo, los Universitarios se encuentran en la zona de clasificación directa a la Liguilla y despenden de sí mismos para adjudicar el boleto definitivo.

Una de las principales figuras de Pumas a lo largo del Apertura 2024 ha sido César Huerta, quien acumula cinco goles y dos asistencias en los 11 compromisos que ha disputado.

El nivel con el que cuenta El Chino le ha permitido ser llamado a la Selección Mexicana y ser considerado como uno de los mejores jugadores de la Liga MX.

Sin embargo, a pesar del momento que vive, el propio canterano de Chivas reconoció que Los del Pedregal no dependen únicamente de él, es decir, no padecen de 'Chinodependencia'.

“No estuve en el partido contra Monterrey y el equipo se vio muy bien, eso te habla del gran plantel y de la calidad que hay dentro del grupo. Ya demostraron que no hay ninguna dependencia, aquí el que juegue [es porque] está en su mejor nivel”, declaró.

En conferencia de prensa antes de medirse contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, El Chino señaló que una de las “principales fortalezas” de Pumas es la calidad en el plantel, por tal motivo no resintió su ausencia en el empate (0-0) con Rayados.

César Huerta aseguró que todavía no alcanza su punto futbolístico más alto y que prefiere seguir 100% concentrado con la escuadra auriazul, a pesar de los rumores que lo colocan en Europa.

“Sería muy difícil ponerme techo, el trabajo día a día me ha permitido estar en un muy buen nivel y aparte mis compañeros me hacen jugar muy bien. Me mantengo enfocado, sé hacia dónde voy, sé [cuáles] son mis objetivos y mi mente está muy clara aquí en Pumas”, compartió el integrante de la Selección Mexicana.