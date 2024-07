Carlos Hermosillo tunde a Chicharito Hernández: "No sé a qué vino a México"

Carlos Hermosillo reventó al Chicharito Hernández, luego de su actuación en el primer partido de las Chivas en este Apertura 2024, donde Javier tuvo una clara frente al arco y mandó el balón fuera de la cancha.

En el programa de Fox Sports en el que participa, el exfutbolista no dudó en señalar al ex del Manchester United y Real Madrid.

"Yo lo dije desde el principio y lo voy a seguir reiterando, no sé a qué viene el Chícharo a México, porque me parece que uno no entiende que hay momentos y tiempos", apuntó el analista de televisión.

Lee también Los motivos de la crisis por la que atraviesa Checo Pérez en este 2024

"Hizo (Javier) una carrera extraordinaria, pero para mí es una decisión que no la comparto y yo no hubiera venido a querer terminar mi carrera", añadió Carlos.

El Chicharito Hernández llegó el torneo pasado al Guadalajara, como uno de los bombazos del semestre y como una solución en el equipo de Fernando Gago al frente, pero entre lesiones y pocas oportunidades claras, la presencia de Hernández en la cancha no ha aportado más allá de lo que la afición esperaba.

El Rebaño comenzó el torneo con un empate sin goles ante el Toluca, partido que se disputó el sábado por la noche en la cancha del Estadio Akron, lugar donde algunos aficionados abuchearon al 14 rojiblanco.