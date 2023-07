Carlos Hermosillo es reventado por festejar gol de Messi, pese a que criticó a jugadores de Cruz Azul

Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, lanzó una fuerte crítica a los jugadores de la Máquina, Rotondi y Lotti, por presumir el intercambio de playera con Messi, tras la derrota en la Leagues Cup.

“Esta imagen es patética, perdieron contra el Inter de Miami porque no supieron definir… Pero eso sí felices con su Camisa de Messi, ¡por favor! El jugador no tiene consciencia, no tiene respeto. ¡Es increíble! Es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución”, escribió Hermosillo.

LEE TAMBIÉN: Carlos Hermosillo arremete contra jugadores que presumieron la camiseta de Messi: " No tienen respeto"

Qué gusto haber estado en la transmisión para @AppleTV



Estoy agradecido por haber participado en este partido tan importante entre @LigaBBVAMX y @MLSes



Un día histórico por tener la oportunidad de disfrutar de Lionel Messi en la @LeaguesCup 👏🏻



pic.twitter.com/X3hpDbShYx — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) July 23, 2023

Aunque las críticas también le llegaron a Carlos, debido a que él festejó el gol de Messi, con el que Inter Miami derrotó a la Máquina. En el video que el propio Hermosillo compartió se le observa aplaudir, sonreír y ponerse de pie tras la anotación del argentino.

“Un día histórico por tener la oportunidad de disfrutar de Lionel Messi en la Leagues Cup”, opinó el exjugador.

De inmediato, usuarios de Twitter lo reventaron por primero criticar a los jugadores de Cruz Azul, pero él festejó el gol.

“Para qué criticas lo de las playeras”, “Don Carlos, su reacción y tomarse una foto con la playera de Messi, es exactamente lo mismo”, “Quejándose de Rotondi y festejando el gol de Messi jajajaja ta cabrón”, fueron parte de los comentarios que recibió Hermosillo.

Aunque, Carlos después explicó su postura.

“No se confundan, soy comentarista, le voy a Cruz Azul y lo puedo festejar porque fue un golazo. Yo no cuestiono que Messi les dé la camiseta, lo que critico es reírse y presumir la camiseta después de no poder ganar”, afirmó Hermosillo.

No se confundan, soy comentarista, le voy a Cruz Azul y lo puedo festejar porque fue un golazo.



Yo no cuestiono que Messi les dé la camiseta, lo que critico es reírse y presumir la camiseta después de no poder ganar ❌ https://t.co/2YMgSjIZAs pic.twitter.com/OdR9if77FR — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) July 23, 2023

LEE TAMBIÉN: Carlos Hermosillo arremete contra Sebastián Jurado: "No sirve"