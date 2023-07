Carlos Hermosillo arremete contra Sebastián Jurado: "No sirve"

Cruz Azul sumó su segunda derrota en el Apertura 2023 de la Liga MX, al caer en la cancha del Estadio Azteca ante Toluca (0-2).

Un resultado que tuvo como protagonista principal a Sebastián Jurado, portero cementero que salió expulsado al cometer un error en una salida.

Acción que de inmediato le generó todo tipo de comentarios negativos, los que se sumó el exjugador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo.

El histórico delantero compartió un video en su Tiktok en el que explotó ante la actuación de Jurado, asegurando que no sirve para un club como Cruz Azul.

“Lo de Jurado es vergonzoso. Muchacho con unas grandes aptitudes, pero en el Veracruz. No es lo mismo jugar en Veracruz que en jugar en Cruz Azul. Mi querido Jurado, me parece que no sirves para esta institución”, mencionó Hermosillo.