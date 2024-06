Carlos Acevedo y su mensaje tras llegar a la Copa América en lugar de Luis Malagón

La Selección Mexicana ha vivido horas complicadas ante la lesión de Luis Malagón. guardameta del América que se perfilaba como titular para disputar la Copa América 2024.

Ante su baja, Jaime Lozano no dudó y llamó a Carlos Acevedo, hombre líder en la Liga MX, y quien vuelve al Tricolor tras un año de no ser elegido.

Situación que llenó de alegría al arquero, quien se tomó unos minutos para hablar de su regreso y dejarle un mensaje de pronta recuperación a Malagón

“Muy contento, obviamente por la convocatoria, primero que nada, desearle la mayor recuperación a Ángel (Malagón). Y como comentabas hace un año estaba saliendo de la selección por una lesión, estoy regresando y como lo comentas, vengo a aportar liderazgo y cosas positivas que tengo y luchar por un puesto”, comentó en entrevista con Fox Sports.

En ese sentido, Acevedo compartió la forma en la que se enteró que fue el elegido para volver al equipo mexicano, asegurando que ahora trabajará intensamente para quedarse y buscar hacer un buen trabajo.

“Literalmente me estaba saliendo de bañar y recibí una llamada con el profe Jaime; me sorprendió, no sabía nada de lo que le había pasado a Ángel (Malagón) y pues muy feliz de competir por un puesto con Tala Rangel y Julio González. Los tiempos de Dios son perfectos. A la mayoría de los compañeros lo conozco y bueno, ser positivos”, finalizó.