Canelo Álvarez sobre la importancia del golf: "Es una distracción para no estar estresado"

Saúl 'Canelo' Álvarez estuvo de visita en la Ciudad de México para realizar la tercera edición de su torneo 'No Golf, No Life', afirmando que este deporte le ayuda a su carrera en el ring.

"Tengo mi tiempo para jugar golf, cuando yo me concentro dejo el golf 100 por ciento, tengo meses que no jugaba, es una distracción buena para no estar tan estresado, pero tienes que tener tus descansos, lo dejo cuando estoy en concentración", contó el tapatío.

El actual campeón absoluto de los supermedianos descartó que tras su retiro en el boxeo vaya a buscar alguna opción para desarrollarse en el golf profesional, todo quedará en un pasatiempo.

"El golf siempre va a ser parte de mi vida como algo una carrera profesional debes empezar de muy joven, pero amo el golf", mencionó el boxeador de 33 años.

Dominar la categoría de los 168 libras no es el limite para Saúl Álvarez, por el contrario menciona que "siempre hay algo más" y seguirá con los guantes "mientras siga amando lo que hago y le siga dando el respeto, con la misma disciplina aquí seguiré, me siento mejor que nunca".

El Canelo contó cuál es su perspectiva sobre la práctica del golf en su vida.

"Es muy retador para ti mismo, muy mental, te da mucha humildad, te baja tus egos es un deporte muy bonito", afirmó el tapatío.

Álvarez Barragán agradece que los niños lo vean como un ejemplo a seguir, al igual que sus hijos, ya que el hecho de practicar un deporte es importante para la vida en general, más allá si no logran ser profesionales en sus respectivas disciplinas.

"La más grande está en los caballos quiere ir a los Juegos Olímpicos y representar a México, mi hijo dice que quiere ser boxeador, mi hija yo en lo personal quisiera que fuera golfista, a ella no le gusta, está en el tenis, en el golf, ballet y no sé qué otras cosas, pero lo que quiero que sientan la disciplina y estén en el deporte porque es una formación para sus vidas", añadió el Canelo.