Canelo Álvarez recibió un lujoso y exclusivo coche como regalo de cumpleaños; esto cuesta el automóvil

Este jueves el campeón indiscutido del peso supermediano y uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, Saúl 'Canelo' Álvarez, festejó su cumpleaños número 34 en compañía de sus amigos y seres queridos y aunque pueda parecer complicado elegir qué regalarle a un deportista tan exitoso como él, hubo quien le atinó a su deseo y le obsequió un nuevo coche, lujoso y exclusivo.

El coche tipo UTV (Utility Task Vehicle) se une a la colección de automóviles del campeón mexicano, que en el pasado presumió su Bugatti Chiron color azul.

Lee también Liga MX: Horarios y canales de transmisión para ver los partidos de la jornada 4 este viernes 19 de julio

Se desconoce el modelo del nuevo coche Can Am del Canelo; sin embargo, no es la primera vez que usará uno. Hace unos meses se viralizó un video suyo manejando un Maverick x3.

El rango de precios para este tipo de biplazas va desde los 464 mil pesos mexicanos a los 790 mil pesos mexicanos.

El nuevo coche del Canelo Álvarez

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR CANELO ÁLVAREZ?

Después de derrotar a Jaime Munguía en mayo, se espera que el púgil tapatío continúe su tradición de pelear cerca de la fecha de la Independencia de México y se suba al cuadrilátero el próximo 14 de septiembre, aunque el rival no está definido. Se han barajeado los nombres de David Benavidez, Edgar Berlanga, Jermall Charlo, Dmitry Bivol, entre otros, pero nada oficial aún.

Lee también Canelo Álvarez aceptaría enfrentarse a Edgar Berlanga para su siguiente pelea en septiembre