Camila Osorio, el joven rostro latino en los grandes escenarios del tenis

Guadalajara.— En poco tiempo, Camila Osorio se ha convertido en uno de los rostros más importantes dentro del tenis en América Latina, con participación en torneos de gran valía, como el US Open, Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos.

Presentaciones que le han permitido ganarse el respeto y admiración de los aficionados, quienes la han visto crecer e inspirar a más jóvenes.

“Fue complicado. Existieron muchos obstáculos en el camino y personas que me dijeron que no lo iba a lograr. Por fortuna, tuve el apoyo de mi familia. Ellos me ayudaron a estar enfocada. Es difícil, pero no imposible, y hoy estoy logrando sueños que tenía de niña”, compartió la colombiana, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La actual número 80 en el ranking mundial aplaudió que cada vez más personas en América Latina puedan disfrutar del tenis, en eventos como el Guadalajara Open.

“Es increíble que hagan los eventos en este lado del mundo. Nos abren muchas puertas y oportunidades a nosotras las latinoamericanas. Me siento jugando en casa; eso motiva para sacar más puntos, da confianza y genera un gran impulso de chicas en Latinoamérica”, añadió.

Osorio invitó a más niñas a sumarse al deporte.