Benjamín Salinas pide al COM y a Conade que los empresarios no sean vistos como una amenaza

Los conflictos entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) —encabezado por María José Alcalá— y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) —liderada por Ana Gabriela Guevara— están a la orden del día.

Pero las y los atletas mexicanos nunca han dejado de luchar por sus objetivos y han buscado la manera de conseguir los recursos necesarios, sobre todo cuando los Juegos Olímpicos se encuentran a casi cuatro meses de ser inaugurados.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Benjamín Salinas consideró que los conflictos de intereses entre ambos organismos se vuelven una situación “natural”, por los elementos que se reúnen; no obstante, pidió que los empresarios que apoyan al deporte nacional no sean vistos como una amenaza, porque su único propósito es el “desarrollo general” de los jóvenes atletas. “Pasa en todos los países, no nada más en México, [porque] está el componente de los recursos públicos y el del rendimiento deportivo; normalmente, no empata bien esto. A medida que más empresarios puedan participar, no significa que van a desplazar a un COM o a la institución que esté encargada del deporte, significa que venimos a apoyar en el mismo esfuerzo”, declaró el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

Expresó que, para el consorcio que representa, significa “mucho” la posibilidad de ayudar a los deportistas mexicanos rumbo a París 2024 y Los Ángeles 2028.