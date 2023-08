¿Arrepentido? Raúl Jiménez habla de su participación en la Copa del Mundo de Qatar

Raúl Jiménez, quien actualmente juega con Fulham, confesó que no se arrepiente de haber participado en la justa mundialista de Qatar 2022 con el Tricolor.

Durante una entrevista con Claro Sports, el mexicano aceptó que "se la volvería a jugar". Y es que, durante la Copa del Mundo, la participación de Jiménez fue severamente criticado porque todavía se encontraba en recuperación ―tras sufrir una fractura de cráneo― y por ende, no se encontraba "en su mejor momento".

"Me la volvería a jugar para estar en Qatar. Es una decisión de la que no me arrepiento. Yo me sentía bien y si a mí me dicen que estoy para jugar, obviamente voy a ir. Al final, no tuve los minutos que hubiera querido, pero también es algo de lo que yo estaba consciente", reveló.

Durante el Mundial, sólo jugó cincuenta y seis minutos.

"Acá en Inglaterra valoran más lo que uno ha hecho. Creo que son dos cosas diferentes el club y la Selección, pero se percibe algo distinto y se agradece. No estoy diciendo que todos me tienen que decir que soy el mejor jugador del mundo, pero sí hay que tener fundamentos en lo que estás criticando", finalizó

Raúl Jiménez, del Wolverhampton al Fulham

Raúl Jiménez jugó cinco temporadas con el Wolverhampton. Durante ese lapso, disputó ciento sesenta y seis partidos; además, anotó cincuenta y seis goles, y asistió en veinticuatro anotaciones.

Recientemente, Jiménez se integró al Fulham, convirtiéndose en el segundo futbolista mexicano en la historia del equipo, siendo el primero Carlos Salcido durante el 2010.