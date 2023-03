Tras la polémica que desató Henry Martín en el Clásico Nacional, Joel “Tiburón” Sánchez —exjugador del Rebaño de Chivas— explotó contra el actual delantero de las Águilas del América.

“El menos culpable fue quien hizo el festejo (Henry Martín). No voy a nombrarlo, pero si das pie a que te orinen, pues de qué te quejas”, comentó el jugador durante el programa QuieroTV.

Y es que, en el pasado Clásico Nacional, Henry imitó a Cuauhtémoc Blanco. El marcador quedó 4-2 en favor de las Águilas; para festejar el cuarto gol, el delantero simuló orinar en la portería de los rojiblancos.

“A mí, si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo. Algo le arranco. Hablo de mi casa, ya no juego, pero antes mi casa era el Estadio Jalisco y que alguien te falte al respeto es algo delicado. No lo permitiría, para acabar pronto”, sentenció el “Tiburón”.

Además, la leyenda de las Chivas aseguró que “este tipo de actitudes” no se permitían durante su época.

Como parte de la Liga MX, el próximo partido del América será contra León. El encuentro, programado para el primero de abril, será en el Estadio Azteca.