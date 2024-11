André-Pierre Gignac no viajó con los Tigres a Tijuana ¿El principio del fin?

La sorpresa en la convocatoria de Tigres para el duelo ante los Xolos de Tijuana, a celebrarse este viernes en la cancha del estadio Caliente, es que el francés André-Pierre Gignac no viajó con el equipo. Y no, no fue por lesión.

Se habla que Veljko Paunovic, técnico de los felinos, ha decidido en esta fecha triple que se asoma, el rotar a su plantel, comenzando por el ídolo, por el jugador que es toda una institución en los Tigres, y que muchos consideraban intocable.

Para el encuentro en contra del Tijuana, Paunovic habría decidido poner como titular a Nicolás Ibáñez y no utilizar al francés de 38 años, quien a pesar de su veteranía es el líder en cuanto a goles anotados del plantel, con seis anotaciones.

Tigres visita a los Xolos con el peligro de que, en caso de perder, podría salir de los primeros cuatro lugares de la tabla.

Sólo rumores en Tigres

Nada más se supo que André-Pierre Gignac no viajaría con los Tigres para el duelo contra los fronterizos, comenzó a circular la versión de que el francés sí estaba contemplado para ser parte de la convocatoria, pero este, al saber que no sería titular, se negó a emprender el viaje.

De los 14 juegos disputados en este torneo de Apertura 2024, Gignac ha tenido actividad en todos, siendo titular en once y sólo ha completado cuatro.

Por cierto, en los dos últimos partidos, el delantero salió de cambio y en el más reciente, contra Pachuca ignoró al técnico cuando se dirigía a la banca.

Si esto se confirma, la renovación de contrato del francés, quien termina vínculo en junio del 2025, ya no sería segura. Gerardo Torrado, director deportivo de los Tigres dijo al respecto, que todo caso de este tipo será analizado por la directiva, pero “la institución esté por encima de todos”.

