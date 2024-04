Andre Jardine y Martín Anselmi, sancionados por sus declaraciones contra el arbitraje

La declaraciones sobre el arbitraje de André Jardine, técnico del América y de Martín Anselmi, timonel del Cruz Azul, no gustaron a la Comisión Disciplinaria que ya emitieron una resolución al respecto

Mediante un comunicado, el organismo ha informado que ambos estrategas recibirán una sanción económica por transgredir el artículo 71 del Reglamento de Competencias.

El timonel azulcrema, tras la derrota frente a los Pumas crítico el trabajo del árbitro Fernando Guerrero, quien no sancionó una expulsión para Piero Quispe por una dura entrada sobre Igor Lichnovsky.

“No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, pero es un tema que influye en el marcador. En partidos como los Clásicos, el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y se sienten injusticias, las ven y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no había pasado, pero la roja es indudable, hubiéramos controlado todo”, declsroeñ brasileño

Por su parte, el técnico del Cruz Azul, también salió molesto del Estadio Ciudad de los Deportes luego de una polémica acción dentro del área del Atlas, en la recta final del partido. Anselmi vio un penalti, pero el árbitro Luis Enrique Santander decidió concluir el cotejo.

"No pretendo que nadie nos regale nada. No me gusta recibir un regalo, lo que es y lo que no es, no es. Me gusta ganar de manera justa. Hay una acción dentro del área, en la que creo, si todos están hablando de un posible penal, me parece que lo más lógico es ir a revisar la acción. Si no es, que mo me la den. Yo busco que sean justos , no busco nada inventado ni nada regalado, era una acción para revisar y que el árbitro despeje la duda si para él era penal o no era penal”, apuntó el argentino.

"Determinamos sancionar económicamente a los directores técnicos Martín Anselmi, de Cruz Azul, y André Jardine, de América, como resultado de las críticas al arbitraje realizadas durante las conferencias de prensa al término de los partidos entre los Clubes Cruz Azul y Atlas, y Universidad Nacional y América, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol en particular el artículo 71, inciso d):

“A todos los sujetos que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:

d) Aquel jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR.

