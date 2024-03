André Jardine explicó su festejo contra las Chivas en el Clásico Nacional de la Concacaf

En los recientes días, se viralizó un video de la afición del Guadalajara ―en el Estadio Akron― emitiendo expresiones racistas en contra de Julián Quiñones, delantero del América.

Ayer, en el Estadio Azteca, André Jardine, técnico de las Águilas, emitió su postura sobre la lamentable situación en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

“Yo lo lamento siempre. Es algo que debemos combatir y el racismo es algo de eso. Hay que concientizar que somos todos iguales, estamos para convivir en grupo. Es importante no dejar pasar estas cosas en blanco", declaró el brasileño.

Asimismo, aprovechó la conferencia de prensa luego de su triunfo (2-0) contra los Tigres, para explicar una polémica que se ha manifestado en los últimos días sobre su festejo contra las Chivas en el segundo gol de los azulcrema.

"Aclaro que no venía un tipo de provocación a la banca de Chivas en el segundo gol, porque los jugadores corren hacia esa dirección y yo siempre celebro con los jugadores que hacen el gol o ponen la asistencia. El festejo fue con ellos, jamás haría algo para incitar cualquier cosa, los de Chivas fueron muy respetuosos como también de nuestra parte" explicó el timonel del América.

"No había motivo para que yo reaccionara de esa forma, pero la toma de imágenes no favorece, parece que hago algo, pero aseguro que no es así. No es mi forma de conducir las cosas. Respeto mucho a Chivas y su cuerpo técnico”, agregó.

Lee también Los mejores MEMES de la victoria del América, tras imponerse a Tigres con cuadro B

¿Cuándo se juega la vuelta entre América y Chivas en la Concacaf?

América se impuso 0-3 en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup a las Chivas, y este miércoles, reciben al Guadalajara para definir el boleto a los Cuartos de Final.