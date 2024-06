América y Tigres empiezan su nueva temporada con una final de por medio

América y Tigres se ven la cara en una final por sexta ocasión en los últimos 10 años, ya lo hicieron en la Liga (3), en la Concachampions (1) y el Campeón de Campeones (1), ahora será en la Supercopa MX.

“Es el inicio de un nuevo momento, lo vemos (con compromiso) como vemos todos los partidos de todas las competiciones es un rival que nos conoce bien”, afirmó André Jardine, técnico de las Águilas.

Este compromiso en el Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles, marcará el debut de Veljko Paunovic como estratega de los Felinos.

“Con esto se inicia el proceso de la temporada, Tigres es un equipo que conocemos desde fuera y en unas semanas desde dentro, queremos que tengamos cohesión como equipo, el proceso se ha iniciado y continuará en las siguientes semanas”, expresó el serbio.

En Coapa conocen la obligación de América en las finales y Henry Martín mandó un contundente mensaje donde descarta que el club minimice este certamen.

“Mientras haya un título de por medio América va por todo, una de las características de este equipo es llegar a finales y pelear títulos, es una oportunidad de meter un título más a nuestras vitrinas y vamos a ir por ello”, advirtió el capitán de las Águilas.

Paunovic tiene estudiado al plantel de Jardine y no piensa que vaya a ser sencillo enfrentarlo aún con las bajas que tienen los azulcremas por los futbolistas que tienen en distintas selecciones.

“América es un equipo que independientemente de todo es competitivo con una gran plantilla, no hay favoritos, todos compiten y vamos a ir por lo mismo, ganar”, mencionó el serbio.

Jardine reconoció que este juego de Supercopa MX “es un poco desafiante” justo por no tener a todos los jugadores de su plantilla y “ante pocos días de entrenamiento”, así que hizo saber que “esto no es lo ideal, no me parece justo que tenemos muchos jugadores en selección”, aunque al ser América “no hay pretexto” y afirmó tener los elementos para definir este elemento a su favor.

“Tenemos la calidad para jugar con la claridad de tienen muchos los chavos y la experiencia”, comentó André.