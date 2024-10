América y el "Ódiame más", estos son los principales críticos de las Águilas

Este sábado, 12 de octubre, hay fiesta en el "nido", pues las Águilas del América cumplen 108 años de historia. Un día como hoy, pero de 1916, nació uno de los equipos más importantes del balompié mexicano.

A lo largo de estos años, una frase que ha acompañado a los azulcremas es "Ódiame más". Y es que, así como es un conjunto muy querido por su afición, no es secreto que también es uno de los más odiados. No hay un punto intermedio.

En el marco de su 108 aniversario, estos son los principales "antiamericanistas" que ―sin filtros― han expresado abiertamente su "desagrado" por los de Coapa; sea por la característica "soberbia" que acompaña a las Águilas o por su manejo en el futbol mexicano.

Lee también Los cinco jugadores más importantes en la historia de las Águilas del América

Más que un número, ¡un Club lleno de historia! 🦅



¡108 años de ser América, 108 años de ser grandes! 💙💛#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/KFILe1r3r4 — Club América (@ClubAmerica) October 12, 2024

Los comentaristas y periodistas que más han criticado al América

José Ramón Fernández

El periodista deportivo siempre ha sido crítico sobre el trabajo del Club América. Una de las situaciones, con la que José Ramón Fernández ha mostrado molestia, es con las decisiones arbitrales que se toman durante los juegos que disputan las Águilas.

Recientemente, "Joserra" explicó que su "aversión" hacia el América nació durante sus primeros años en la televisión. Particularmente, cuando notó que el enfoque mediático se centraba predominantemente en el conjunto azulcrema.

Pese a que el América no es de su agrado, el periodista aclaró que siempre mantuvo una buena relación con los dirigentes de Televisa.

"(Odia más) lo que está en torno al América. Yo tengo muy buena relación con el 'Tigre', el hijo (Emilio Azcárraga Jean). Tuve buena relación con Guillermo Cañedo, padre, que manejaba el futbol. Cañedo me presentó una vez al 'Tigre' Azcárraga, el padre, y dijo, me separó de la silla y todo y dijo ‘Ah, ¿tú eres el que nos está tirando todos los días?’. Fue un tipo inteligente, brillante. Le vio el negocio al futbol, crearon el Estadio Azteca, pero el futbol mexicano no ganó nada en 60 años", platicó para el podcast Así de bolas.

José Ramón Fernández. FOTO: @joseramonfernandeza

Christian Martinoli

Fiel a su estilo narrativo, Christian Martinoli es de los comentaristas que más ponen en entredicho al conjunto azulcrema.

Las críticas de Martinoli no tienen que ver con que su televisora, TV Azteca, sea rival de Televisa. En realidad, ese "odio" viene desde antes de que se dedicara al periodismo deportivo.

Durante el programa "Historias Engarzadas" de Mónica Garza, reveló cómo nació su desagrado hacia el equipo.

"A mí el América siempre me cayó mal, hasta cuando yo jugaba futbol, porque yo los enfrentaba. No sabes lo insoportables que eran los chavos de las fuerzas básicas del América. No tienes ni idea", explicó.

Aun así, reconoce que es uno de los conjuntos más importantes del balompié mexicano. Especialmente, porque genera simultáneamente "amor y odio".

"O te odian. O te quieren. Esa es la importancia que tiene el América, es el equipo más importante que hay en México, porque genera amor y odio. No genera solamente amor e indiferencia, genera amor y odio. La liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeinada", sentenció.

Christian Martinoli - Foto: Imago7

David Faitelson

Durante el pasado aniversario del América, David Faitelson escribó esto en su cuenta de X: "Amor y odio, dos sentimientos tan disímbolos y tan contradictorios, sólo capaces de unirse por un club de futbol llamado América… Americanismo y antiamericanismo".

Cuando formaba parte de ESPN, junto con José Ramón Fernández, ambos se consolidaron como la voz del antiamericanismo.

Aunque, en el programa Netas Divinas de Televisa ―empresa para la que actualmente trabaja Faitelson― aseguró que criticar al América "lo ayudó a crecer", dejando dudas sobre sus palabras.

Recientemente, sentenció que el equipo es "la gran decepción del futbol mexicano" por la forma en la que se han desempeñado este Apertura 2024.