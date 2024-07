América quiere hacer historia y conquistar algo que no sucede desde hace 39 años

La Liga MX está de regreso. Con el América como el actual monarca, los otros 17 equipos del futbol mexicano comienzan su lucha por arrebatarle la corona a unas Águilas que se perfilan como uno de los favoritos para ganar este certamen.

Con la obtención de su primer bicampeonato (Apertura 2023 y Clausura 2024) en torneos cortos, los azulcrema quieren mantener su reinado y conseguir algo que no se logra en México desde hace 39 años: Un tricampeonato.

Y fue justamente la institución azulcrema la que consiguió los tres títulos en fila bajo el mando del argentino Miguel Ángel Zurdo López; la primera de las tres estrellas fue con Carlos Reinoso en la dirección técnica. Esto todavía en la era de los torneos largos.

Fueron las temporadas 1983-84, 1984-85 y el Prode 1985 los torneos que el América consiguió en su época dorada, en la ya lejana década de los 80’s.

Hoy, los de Coapa, que sueñan con seguir haciendo historia bajo la batuta del brasileño André Jardine, son junto a Cruz Azul y Monterrey los principales candidatos en subir a lo más alto en este torneo Apertura 2024. Toluca, Tigres y Chivas quieren volver a pelear en la Liguilla y no ser presa fácil.

La actividad en la Liga MX arranca este viernes con los partidos Puebla vs Santos, Querétaro vs Tijuana y FC Juárez vs Atlas.