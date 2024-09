América está obligado a ganar la Campeones Cup, afirma Diego Valeri

Los retos para el América no terminan. Salió de su crisis al derrotar a las Chivas en el Clásico Nacional, pero sufrió en demasía para apenas empatar ante el Necaxa.

Y ahora viene un juego por un título, el cual está obligado a ganar.

Las Águilas viajaron a Columbus, casa del Crew, para jugar la edición 2024 de la Campeones Cup, duelo entre los ganadores de los títulos en la Liga MX y la MLS.

Por los antecedentes en duelos entre ambas Ligas, es por demás decir que al futbol mexicano se le acumulan deudas y el América es quien tiene que poner la cara.

“América es el grande, es el histórico, es el obligado a ganar, y más después de haber caído en la Leagues Cup ante el Colorado, un equipo que no es tan poderoso como el Columbus”, menciona Diego Valeri, exjugador de los Timbers de Portland y hoy analista de Apple TV.

El Columbus es uno de los equipos que ha dominado la MLS en los últimos tiempos, es el actual campeón del torneo local, también de la Leagues Cup, y se ha vuelto un rival incómodo para los mexicanos, porque no juega “como la mayoría de los equipos de Estados Unidos. Es un equipo que va al frente, que no especula. A su técnico [Wilfried Nancy] no le interesa qué equipo esté enfrente, juega a lo mismo, a tener el balón, a atacar permanentemente, porque —a pesar de ir ganando— manda a su gente al frente. No es un rival sencillo”.

Sí, el América tendrá mañana una complicada misión.