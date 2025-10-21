América enfrenta a Puebla con la misión de lavar su imagen

Luego de la dolorosa derrota (2-1) que sufrió ante el Cruz Azul en el Clásico Joven, el América se presenta esta noche ante su afición, con el objetivo de limpiar la imagen y regresar a la senda del triunfo.

En duelo correspondiente a la Jornada 14, los azulcrema reciben al Puebla, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Contra La Máquina, las Águilas perdieron los tres puntos, el subliderato, su segundo clásico en el torneo y una racha de cuatro juegos sin caer, por lo que necesitan recobrar la confianza.

El rival luce a modo, por tratarse del último lugar. La Franja apenas ha sumado ocho de 39 puntos.

Únicamente cuenta con dos triunfos (Santos y Tijuana), y es el conjunto que más goles ha recibido (32), así que parte como la víctima ante los de Coapa.

Aunque la escuadra de Hernán Cristante viene de obtener una victoria (4-3) más que valiosa antes los Xolos de Tijuana y llegará con el ánimo a tope, porque —matemáticamente— todavía tiene posibilidades de clasificar al Play-In.

De igual forma, los de la Angelópolis intentarán sacar ventaja de que se medirán con un mermado equipo azulcrema. A la ya amplia lista de lesionados, que incluye a Dagoberto Espinoza, Jonathan dos Santos, Raúl Zúñiga e Isaías Violante, se unieron Alejandro Zendejas y Víctor Dávila. Recordando que Henry Martín aún no se encuentra al 100%.