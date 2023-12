América analiza gira por México durante remodelación del Estadio Azteca

El 2024 además de significar para las Águilas del América la oportunidad de lograr el bicampeonato en la Liga MX, será recordado por la mudanza del equipo al Estadio Azul.

Todo por las remodelación que vivirá la mítica cancha del Estadio Azteca para la Copa del Mundo de 2026, teniendo por lo menos para el Clausura 2024 su casa en el ahora llamado Estadio Ciudad de los Deportes.

Una situación que confirmó Emilio Azcárraga, quien además compartió que es imposible jugar en Estados Unidos por reglamento de las competencias.

“La idea es que juguemos en el Estadio Azul. En principio será nuestro estadio de local y queremos ver la oportunidad, si podemos y se verá en el camino, ya que no hay estadio, ver si se puede jugar de local en otro estadio. No generar violencia, pero el América tiene la ventaja que tiene muchos fanáticos en México y Estados Unidos, pero allá no podemos jugar”, mencionó el empresario a TUDN.

En ese sentido, Azcárraga abrió la posibilidad de durante los próximos meses analizar la posibilidad de que América tenga una gira por varias plazas del país.

“Salió un comentario y lo hice hace dos años porque pensaba que era bueno que la afición de la república viera al América de local. Esto lo escuchó alguien que tiene un equipo de futbol americano, pero le dije que no se puede. No pueden ser muchos juegos por los viajes, pero lo veremos en el camino. Es una idea”, añadió.