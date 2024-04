Álvaro Morales asegura que América perdió con Pumas por culpa de Fernando Guerrero

El Clásico Capitalino terminó siendo a favor (2-1) de Pumas, gracias a una anotación de un exjugador del América, Leonardo Suárez.

La victoria de los Universitarios sorprendió a propios y extraños, sobre todo porque las Águilas acaban de golear (5-1) al Toluca.

Como es habitual en esta clase de encuentros de alto calibre, la polémica se hizo presente por una decisión del árbitro central, Fernando Gurrero.

Lee También David Faitelson se burla del América tras derrota con Pumas: “Lo bajaron de su nube”

Luego de revisar el VAR, el silbante decidió amonestar a Piero Quispe por una fuerte entrada sobre Igor Lichnovsky, ya que consideró que había disputado primero el balón.

Sin embargo, Álvaro Morales no quedó satisfecho con la tarjeta amarilla y decidió mandar un contundente mensaje.

“Ahora entiendo por qué Pumas tuvo el valor y el descaro de presentarse, porque Pumas iba a ir con Fernando Guerrero y yo no tomé en cuenta eso”, sentenció.

Lee También David Faitelson afirma que “Henry Martín no es, ni será leyenda de América”

El conductor de Futbol Picante señaló que los Universitarios no cuentan con los argumentos futbolísticos necesarios para imponerse al actual campeón del futbol mexicano.

“Cachuncitos, ustedes no vencieron al América porque no tenían capacidad para vencer al América. Pumas no derrota al América, lo derrota Fernando Guerrero”, aseveró.