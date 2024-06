Álvaro Morales afirma que “sólo al futbol árabe” le alcanza para pagarle como técnico

Álvaro Morales es uno de los comentaristas más polémicos de la actualidad, sus ataques a Chivas, Cruz Azul y Pumas, se hacen virales en redes sociales, así como su gran apoyo al América, aunque no sólo se desarrolla en los medios de comunicación, también tiene una carrera como director técnico.

En un reciente episodio del podcast de Yosgart Gutiérrez, Morales habló de dicha faceta, asegurando que sólo un club del futbol árabe podría pagar por sus servicios.

“Si me llegan a una cantidad que yo pienso, yo creo que sólo la pagaría el futbol árabe , y me iría”, aseguró Álvaro.

Esto tras ser cuestionado sobre si le gustaría dirigir un equipo y su respuesta fue “si me pagan lo que yo pienso, sí, si no, no ve movería”

Lee también En Venezuela ven con respeto a la Selección Mexicana, previo a su enfrentamiento en Copa América

Yosgart se sorprendió por la respuesta del analista de ESPN e incluso bromeó al decirle que si se va a Arabia “llévame como auxiliar”.

Morales está seguro de este panorama, de hecho, le explicó que en general hay un mercado amplio en aquella zona del mundo.

“No es tan difícil, hay mucha oferta de empleo en el mundo árabe, y creo que para el latino no es tan difícil, es más difícil yo creo que para el europeo que para nosotros, porque compartimos algunas maneras de ser con los árabes”, respondió Álvaro.

Incluso Morales señaló que dirigir en aquellas ligas los técnicos pueden recibir la confianza.

Lee también Brasil no puede con Costa Rica y terminan empatados en su presentación en la Copa América