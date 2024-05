Álvaro Fidalgo envía un mensaje al antiamericanismo: Rabiarán un poquito

Después de caer en Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Pachuca, caer en la Liga MX estaba prohibido. Así lo dijo Álvaro Fidalgo tras los Cuartos de Final del Clausura 2024.

“No me parecen nuestros mejores partidos. Habría que pasar así, cuando no vienes de tus mejores juegos, da igual como ganes, era una obligación. Después de lo que pasó en Concacaf hoy, era una obligación estar en semifinales, creo que esto va a ser un envíon anímico para todos”, declaró "El Maguito".

Fidalgo, uno de los referentes del actual América, envió un mensaje a todos sus aficionados, pero también lo hizo para el antiamericanismo, tras su pase a Semifinales.

“Hoy hay que disfrutar, que disfrute el americanismo, del antiamericanismo, bueno, rabiarán un poquito... voy a disfrutar, que también nos lo merecemos, porque trabajamos mucho, nos sentimos contentos y es momento de esperar”, aseveró.

Álvaro Fidalgo habló sobre su futuro en América

Álvaro fidalgo aprovechó la oportunidad para externar un mensaje a la afición y todos los que creen que podría dejar al América al término del torneo.

“Quería decir una cosa, más allá de que no me preguntas ni nada, no paro de escuchar todo el rato, ya está, ya está fuera y la realidad es que ni siquiera yo sé que va a pasar, y si es verdad lo que hay o si no es verdad, parece que todos saben más que yo”, dijo el español.

Si bien, podrían llegar ofertas por Fidalgo, él se dijo concentrado en las Águilas y enfatizó que su único objetivo es ser campeón nuevamente con los de Coapa.

“Eso está generando que muchas gente piense que ando pensando en otra cosa y no es así, estoy, en realidad, 100% en el Ame, todo el mundo sabe que no pienso en nada, o sea, que no sé, preguntar a gente de aquí, como siempre le digo, soy feliz en este club, no sé lo que va a pasar, mucha gente dice, anticipa, vosotros lo pensáis, disponemos mil cosas, cuando ni siquiera yo lo sé, así que nada, sólo quiero decirle a la gente que estoy al mil por ciento,”, concluyó.