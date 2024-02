Alfredo Gutiérrez ayuda a los San Francisco 49ers en los entrenamientos

Las Vegas.— Alfredo Gutiérrez califica su carrera en la NFL como “una montaña rusa”. El tackle ofensivo ha luchado para formar parte del equipo de prácticas en los 49ers de San Francisco y ya se ha adjudicado un lugar.

El jugador, quien fue campeón con los Borregos del Tecnológico de Monterrey en 2019, tiene la oportunidad de ganar un Super Bowl, con uno de los equipos con mayor afición en México.

Pero las críticas siempre han tratado de menospreciarlo, señalando que el jugador de 28 años no aparece en el cuadro titular, junto a figuras como Christian McCaffrey, Brock Purdy o George Kittle.

Ante ello, Gutiérrez se toma los ataques con calma y señala que está consciente de que no forma parte del primer equipo; no obstante, recalca que no todo es lo que se ve en los emparrillados.

“No veo los mensajes, me los dicen. Cada quien tiene su punto de vista. Estamos de acuerdo que no me toca jugar, pero muy pocos saben lo que hago dentro del campo de entrenamiento”, subrayó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El mexicano afirmó que tiene muy claro cuál es su rol dentro de los Niners y sabe que es un factor clave para la exitosa temporada que están teniendo, porque ayuda en las prácticas.