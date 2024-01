Alexa Moreno está “tranquila” y “enfocada” de cara a París 2024

Una de las 43 plazas olímpicas con las que cuenta México —hasta el momento— para los Juegos de París 2024, tiene el nombre de Alexa Citlali Moreno Medina —en la disciplina de gimnasia artística—, situación que juega en favor de la atleta.

“Es una tranquilidad enorme saber que no tengo que ir a pelear a algún lado por una plaza”, afirmó la deportista, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Ese lugar para la máxima justa deportiva lo consiguió en octubre, en el Campeonato Mundial de Amberes. Ahora, a falta de siete meses para los Juegos Olímpicos, Moreno comparte la ventaja de tener asegurado su boleto: “Ya puedo enfocarme en trabajar nada más, sin tener una competencia en medio. Tengo más tiempo para llegar como quiero llegar”.

A la tranquilidad de Alexa, se suma la confianza, sentimiento generado por la medalla de oro que se colgó en la Copa del Mundo de gimnasia artística que se realizó en París, durante septiembre.

“Me gusta ver señales. Entonces, decir que ya estuve ahí, gané y puedo [triunfar]... Claro que lo tomo como mi señal”, comentó la dos veces olímpica.

La Copa del Mundo fue la primera competencia internacional a la que asistía en este ciclo olímpico, donde —además de la medalla áurea en la final de salto de caballo— se colgó bronce en piso.

“Fue mi mejor Mundial. Es el mejor papel que he hecho y el mejor momento en el que he estado. Se deriva mucho de mi experiencia y madurez que he obtenido”, indicó la atleta de 29 años de edad.

Alexa adelantó que ya inició su camino rumbo a París 2024, con un plan de trabajo muy bien detallado, que va por etapas.

“Estoy en fase de iniciación, es retomar la condición física, fuerza y resistencia... Es lo más difícil, para después entrar a la otra fase, que es hacer el deporte de verdad”, sentenció la gimnasta.