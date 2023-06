Alejandro Zendejas le da la "bienvenida" al técnico Gregg Berhalter al América

De acuerdo con Santiago Baños, América definirá a su siguiente técnico entre jueves y viernes, mientras se encuentre de gira por Estados Unidos, en duelos de preparación rumbo al torneo Apertura 2023.

Los nombres de candidatos que han sonado para llegar al banquillo de las Águilas comienzan a ser interminables, pero hay uno que se ha colocado en lo alto del listado. Se trata del estadounidense Gregg Berhalter.

El extécnico del combinado de las barras y las estrellas suena fuerte para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando Ortiz, tras el fracaso del torneo Clausura 2023, en las semifinales frente al Guadalajara.

Alejandro Zendejas, quien se encuentra con la Selección de Estados Unidos para enfrentar este jueves a México en las semifinales de la Nations League aseguró que "ayer fue el primer día que vi la noticia, me enteré en Instagram".

Por otra parte, el volante del América le "dio la bienvenida" y dijo que ha escuchado cosas buenas del posible técnico de los azulcrema.

"No he estado en contacto con él y con nadie de allá, pero bienvenido. Nunca me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado buenas cosas y como ya dije, bienvenido", concluyó.