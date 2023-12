México aseguró su participación en el tiro con arco de los Juegos Olímpicos París 2024 gracias al boleto que consiguieron —en el Campeonato Mundial de Berlín— Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Aída Román, quien afirmó que está en su mejor momento deportivo de cara a la justa veraniega.

“Siento que, al día de hoy, estoy más fuerte que en otros ciclos. Me siento físicamente más fuerte y mentalmente más estable. Ahora, es reforzar el arco, arreglar uno que otro detalle”, compartió la arquera, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Al realizar un autoanálisis en comparación con los otros cuatro ciclos olímpicos en los que ha participado, Aída se define “súper saludable y sin lesiones”, por lo que confía en volver a subir al podio, hecho que logró en Londres 2012, al ganar la medalla de plata.

“Obviamente [busco una presea], para eso trabajamos, para estar lo más cercano a la cima, y voy a estar trabajando para eso”, confesó Román.

Las competencias de preparación para la justa veraniega serán hasta el próximo año. La arquera busca reflejar una imagen de experiencia, autoridad y confianza, cuando le toque estar en la línea de tiro.

“Quiero que vean a una Aída Román que no se deja vencer tan fácil. Han pasado 15 años de estar en Selecciones Nacionales y me he mantenido vigente, con entrenador, sin entrenador, con apoyos y sin apoyos. Eso lo puedo reconocer y destacar bastante... Me siento contenta por lo que he hecho”, indicó.

La campeona mundial ya participó en cuatro Juegos Olímpicos y, desde su análisis, la generación que acuda a París 2024 podría obtener un resultado histórico para México.

“Como en todos los eventos, hemos querido seguir haciendo historia, hemos querido y no se ha dado todavía en equipo. Estamos muy cerca. Hemos estado trabajándolo con el psicólogo, vamos paso a pasito y hay grandes posibilidades”, reveló.

La madurez deportiva con la que Aída actualmente afronta cada competencia la consiguió tras “aceptar el hecho de sentir menos protagonismo y sentirse más integradas como equipo”. Destaca que “estar en lo que me encanta” y “el trabajo día a día” dan como producto sus resultados, por lo que reiteró su misión para los Juegos Olímpicos: “Seguir haciendo historia”.