Aída Román recuerda que obtener el boleto a París 2024 fue una dura prueba

El Campeonato Mundial de tiro con arco de Berlín 2023 le dio a México tres plazas individuales y una en equipo femenil para los Juegos Olímpicos de París 2024, Aída Román recordó que dicho éxito lo disfrutaron por la complejidad que significó la competencia.

"Nos tocó lluvia, viento, frío y días soleados, pero en su mayoría fueron días con lluvia y viento, fue una competencia dura, pero pudimos dar el resultado", afirmó Román a EL UNIVERSAL Deportes.

Aída obtuvo la plaza olímpica -para el país- junto a Alejandra Valencia y Angela Ruiz, recordó que la confianza que tenían como equipo fue más fuerte que cualquier adversidad climática.

"Fue una competencia muy dura, debías cazar el viento y ver dónde te ubicabas por la luz, pero sabíamos que traíamos un nivelazo y nos pudimos conectar las tres", detalló la capitalina.

El obtener dicho resultado con casi un año de anticipación generó confianza en las arqueras, ya que enfrentaron a países que son potencia mundial.

"(Lo festejamos) porque sabíamos que había grandes posibilidades de no quedar, no porque no tuviéramos el nivel sino porque el nivel está muy fuerte en el campeonato del mundo estaba Corea, China, China Taipéi y Japón, ellos no entraron y no obtuvieron plaza", añadió la arquera.

Además de la dificultad deportiva que significa enfrentar a dichos país, Aída puntualizó que hay un factor que le caracteriza a los países asiáticos y complica a sus rivales.

“Cualquier equipo de ese continente es demasiado ruidoso, es una línea de tiro muy escandalosa, desde las competidoras hasta el entrenador gritan, pero nuestro objetivo fue flecha por flecha y lo más fuerte posible, al final nos salió”, rememoró Román Arroyo.

Los boletos que ganaron Aída, Alejandra y Ángela para París 2024 todavía no tiene nombre, será hasta el próximo año cuando se defina a las representantes mexicanas.

“He preguntado con la parte directiva de la nueva Federación Mexicana de Tiro con Arco y me menciona que buscan que la selección no llegue agotada, nosotras que llevamos un año muy intenso han buscado que nos incorporemos en los próximos meses, pero cualquiera que esté en la selección puede hacer un buen papel porque muchas hemos pisado un escenario olímpico”, sentenció la arquera.