La cantante Taylor Swift, está de regreso para retomar las últimas fechas de The Eras Tour, en Instagram vimos un posteo de ella visitando el Hard Rock Stadium de Miami, en el cual se presentará esta semana. Acompañado de un mensaje "Back in the office..." , con su gatita Olivia en brazos. Sin embargo su look casual que trae es el que nos llamó mucho la atención.

El look Chic de Taylor Swift

Taylor Swift aparte de ser muy talentosa en la industria de la música, destacan mucho por sus outfits, tanto los que ha portado en su gira como su vestimenta del día a día. En esta ocasión la vemos con una sudadera color amarillo algo grande pero sin llegar al overize, de cuello medio, se ve muy cómoda y calientita para estos días de frío.

Un pantalón estilo mom jeans de mezclilla clara, con un corte que llega abajo del tobillo y unos zapatos tipo sandalias de tacón ancho color marrón/café, un look sencillo pero elegante, lo que hace diferente el look de Taylor es el contraste de colores, ya que el único que resalta aquí es su sudadera amarilla, es un color vivo y llamativo que contrasta también con su tono de piel y el color de su cabello.

En cuanto accesorios, si es un look casual no necesitas llenarte de mil accesorios para lucir bien, solo uno o dos que complementen todo tu atuendo, en este caso Taylor opto por unos lentes negros semi-ovalados los cuales equilibran su look. Por otra parte el cabello y maquillaje también son relajados, vemos a la cantante con un cabello suelto y un maquillaje cálido con un delineado sencillo, un poco de blush en sus mejillas y un labial color marrón que hacen juego con sus zapatillas.

¿Cómo lograr un look Chic?

Después de ver el outfit de Taylor Swift, estamos seguros que quisieran recrearlo, el secreto de un look Chic es la sencillez, con un enfoque casual y despreocupado, generalmente este tipo de look se complementan con básicos que debes tener en tu closet, blusas o suéteres de colores neutros se llevan muy bien con la mezclilla, y aunque es un outfit relajado no puedes pasar desapercibida, una pieza de tu vestimenta tiene que destacar por su color, textura, tipo de corte etc.

Una prenda que se renueva para conquistar los closets más fashionistas

Este tipo de look´s funcionan perfectamente en la oficina, una cita o una salida informal, la clave es encontrar el equilibrio, una sudadera amarilla con unos mom jeans es perfecto, en esta temporada de otoño puedes jugar mucho con las sudaderas y las botas largas, para lograr un look casual como el de Taylor Swift.





