Yanet García incendia Instagram con foto de minivestido rojo

No está demás recalcar nuestra admiración hacia las mujeres que se sienten cómodas con su cuerpo y lo transmiten a sus seguidores. Además de ser un gran ejemplo para todas nosotras, celebridades como Emily Ratajkowski, Lis Vega o Yanet García nos impulsan poco a poco dejar de lado nuestras inseguridades y nos invitan a atrevernos a lucir increíbles.



Por esta razón, cuando Yanet García compartió una publicación en Instagram luciendo un vestido rojo, no dudamos en que sería un éxito rotundo y así fue. Con casi cerca de 1 millón de likes, Yanet presumió no solo su escultural figura, sino que también nos sirvió de inspiración para copiarle su look en nuestro día libre.

Yanet lleva un minivestido con mangas al hombro, este look sin duda está increíble para pasar el día con nuestras amigas o para sentirnos bellas. Lo mejor de todo es que puedes copiarle el look fácilmente y, además, subirte a una de las tendencias más cool del momento: los vestidos con mangas largas.



Así que ¿qué esperas para lucir como Yanet y dejar lucir tu belleza?