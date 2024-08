Yalitza Aparicio, conocida no solo por su actuación en Roma, sino también por su activismo social, fue una de las protagonistas del evento She is Global Forum 2024, organizado por la fundación She Is en Medellín, que promueve los derechos de las mujeres. No solo capturó la atención por su outfit, sino también por su increíble peinado con coleta.

El peinado con coleta de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio optó por un peinado recogido que sigue la tendencia del clean look girl. Con su cabello peinado con raya en medio, hicieron una coleta baja sencilla que se pudo elevar con pequeños detalles para una ocasión más formal.

La parte suelta de la coleta fue estilizada con ondas de sirena, lo que dio una apariencia natural y chic. Este tipo de ondas se puede lograr con una rizadora fácilmente, siempre sobre el cabello seco. Para finalizar, un mechón del pelo de la actriz cubre la base de la ponytail, para aportar una dosis de elegancia.

Este peinado no solo enmarca su rostro de manera delicada, también permite que el diseño del vestido y los accesorios se luzcan sin distracciones.

Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Leer también: Yalitza Aparicio impacta con top bandeau y skinny jeans

Elegancia y detalle con Dolce & Gabbana

Para la ocasión, Yalitza Aparicio eligió un total look blanco de la colección Capri de Dolce & Gabbana. El conjunto está conformado por una blusa de manga sisa y una falda midi. Destaca por su intrincado diseño de bordado cut out, que otorga un aire romántico, boho y sofisticado.

El cuello del top presenta un patrón floral que resalta con delicadeza sobre la piel. Además, en la zona del abdomen luce un diseño con transparencia que añade un toque moderno y audaz al conjunto, manteniendo la elegancia que caracteriza a la marca.

El conjunto es una obra de arte en sí mismo con varios patrones y figuras que adornan cada centímetro de la tela de algodón. Los detalles hacen que destaque por su complejidad y belleza, mientras que el color blanco refuerza la pureza y la frescura del look.

Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Los zapatos seleccionados por Yalitza Aparicio fueron unos tacones blancos de punta, adornados con detalles dorados que se integran armoniosamente con el conjunto. Estos tacones no solo alargan su figura, también refuerzan la coherencia del look, demostrando una vez más su capacidad para combinar moda y propósito de manera impecable.

Leer también: Yalitza Aparicio impacta en total look rojo de marca mexicana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters