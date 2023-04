Thierry Wasser es un perfumista suizo, considerado como uno de los más reconocidos en la industria de fragancias de alta gama. Estudió en la Escuela de Perfumería de Givaudan, donde a temprana edad descubrió la capacidad que poseía para encontrar detalles en los aromas que para otros parecen imperceptibles.

Desde 2008 se desarrolla como diseñador interno de Guerlain, firma en la que colaboró de la mano con Jean Paul Guerlain para la creación de fragancias consolidadas como distintivos de la marca y en la que ha sido autor de numerosas ediciones que fusionan olores, momentos e historias.

Thierry Wasser: "Una nueva creación eres tú contando la historia de un momento de tu vida"

¿Qué habilidades son esenciales en un perfumista?

La curiosidad es primordial y realmente no sé si pueda catalogarse como una habilidad. Se debe tener siete años mentalmente, no dejar morir al niño que hay dentro de uno y ser capaces de maravillarse con todo.

¿Crees que puede aprenderse o es algo que simplemente se tiene?

Creo que la habilidad de mezclar olores es parecida a aprender un nuevo idioma. Ver a cada ingrediente como una palabra, para después tratar de unirlas en una oración logrando que tenga sentido.

Ahora, todo el conocimiento técnico del diseño de fragancias definitivamente se adquiere. Entrenas tu nariz para oler, para reconocer cosas, para poner nombres a los aromas. Eso es algo que se va aprendiendo a través de un viaje personal, es un poco de ambas partes.

¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que esta profesión estaba hecha para ti?

Jamás pasó por mi mente que este sería mi destino, ni tenía mucha idea de a dónde me llevaría la vida. Realmente me di cuenta muy rápido de que me divertía haciendo esto. Tenía 20 años y fue en la escuela de perfumería donde descubrí que este oficio era mi camino, casi podría describirlo como una casualidad.

¿Cuál es tu aroma favorito?

No tengo un aroma favorito. Puedo pasar meses teniendo preferencia por alguno, y luego llega otro que me conquista. Podría vivir meses sin comer chocolate, y de repente querer una barra entera; con las materias primas e ingredientes me pasa lo mismo.

Por un tiempo estuve obsesionado con la rosa búlgara, la ponía en todas partes, después encontré una gran combinación entre jazmín sambac con sándalo y me obsesioné, siempre va cambiando.

¿En donde encuentras tu inspiración?

La inspiración está en todas partes. El problema es que si no estás presente, no estás involucrado en el momento, no eres capaz de encontrarla.

Cada inspiración viene a través de un sentimiento, de lo que quieres plasmar. Para expresar algo debes tener una historia, que prácticamente están en todo lo que tenemos alrededor. Si eres consciente, si estás atento en el momento, recordarás esas maravillas, esos sentimientos de asombro. En mí eso es lo que desencadena el proceso de creatividad para diseñar una fragancia.

Así que la inspiración viene, creo, de la vida. Hay que convertirse en narrador, dejarse llevar por la curiosidad y ahí es donde radica la magia.

¿Crees que un perfume puede expresar tus emociones diarias?

Por supuesto. Algunas personas usan la misma fragancia durante toda su vida, ese es mi caso, soy conocido por un olor en específico. Y aunque no esté yo, la gente que percibe ese aroma dice: “Thierry está aquí”, incluso si no estoy presente. Es una manera de presentarse, una segunda piel, un segundo tú, un “yo” invisible.

Tienes que ser dueño de tu fragancia, recordar que es sobre ti, que se trata de lo que quieres proyectar. ¿Cómo quieres que la gente te conozca? ¿Qué quieres mostrar con ese aroma?

¿Las fragancias cambian conforme la estación del año?

No hay temporadas para sentirte de cierta manera. Personalmente, no creo en la estacionalidad de las fragancias, ni entiendo el concepto del género y los aromas. ¿Quién dijo que las rosas son para las niñas y el cedro para los niños? Es una creencia simplemente. Vas a otro país, a otra cultura, y la rosa es para los hombres, no para chicas. Entonces, se trata de cómo te sientes, qué fragancia te apetece llevar, sin pensar qué es lo que le importa a los demás, ni qué es lo que deberías usar según la temporada.

Personalmente, ¿qué tipo de aroma nunca usarías?

Nunca descarto nada. Es parte de la curiosidad que un perfumista necesita. Tal vez hoy un olor no me guste, más bien me intrigue, ya sea positiva o negativamente, pero me causa algo y eso basta para que no me niegue a la posibilidad de probarlo.

¿Existe algún proceso de preparación en una nariz antes de una creación?

No hay ninguno. Una nueva creación eres tú contando la historia de un momento de tu vida, no necesitas estar preparado para eso, solo tienes que recordar ese momento, eso que quieres contar. Simplemente se trata de dejar que las cosas fluyan, si obligas a tu mente a escribir algo, a crear algo, se vuelve una tortura. Le apuesto a crear desde lo genuino.

