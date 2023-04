La actriz Sydney Sweeney (Washington, 1997) ha trabajado en títulos como El cuento de la criada, The White Lotus y Euphoria, serie que catapultó su carrera y la comenzó a proyectar por su estilo. Fuera de la pantalla, hace guiños a la estética Y2K y elige diseños como Balmain, Miu Miu, Mugler y Saint Laurent en galas.

Esta elección de firmas fue una de las razones para que fuera nombrada Rising Star of the Year en el análisis anual de la plataforma de moda The Lyst, publicado a finales de noviembre del año pasado. Se refirieron a ella como la nueva musa de la moda por su “impecable estilo”.

Con el inicio de la primavera, la actriz compartió la noticia de que debutaba como codiseñadora de una línea de trajes de baño de estilo romántico con la marca Frankies Bikini. Incluyó una versión del diseño de la marca que ayudó a popularizar al usarlo en un episodio de Euphoria.

Veamos algunos de los momentos más importantes en la moda de Sydney Sweeney.





La tendencia “Euphoria” a través de Cassie

En 2019 se estrena la serie de HBO Euphoria. Sus personajes se convirtieron en referentes en la moda. La directora de vestuario, Heidi Bievens, estableció para el personaje que ella interpreta: Cassie Howard, un estilo suave y femenino, con predominio de tonalidades pastel, sin dejar de lado un acento sexy. El maquillaje de Doniella Davy, con purpurina y cristales, se impuso al 100% y Sydney fue, indiscutiblemente, una de sus mejores embajadoras.

El maquillaje de Euphoria marcó tendencia





Sydney Sweeney: Nueva musa de la moda

En abril de 2022, Sydney anunció que se convertía en embajadora de Tory Burch y, al mes siguiente, salía su campaña del bolso Miu Wander para Miu Miu. Además, ha estado en anuncios de marcas como Guess, Nike x Jacquemus y Steve Madden. En el sector de la belleza, desde enero es el rostro del perfume My Way, de Armani Beauty, firma con la que lleva tiempo colaborando, y se mantiene como imagen de la marca coreana Laneige.

Sydney Sweeney es imagen del perfume My Way





La bienvenida a la Met Gala

La actriz que, próximamente, veremos en Madame Web fue invitada a la Met Gala en su edición de 2022 (celebrada el 2 de mayo), cuya vestimenta se centró en la edad dorada estadounidense (entre 1870 y 1891). Asistió con un vestido blanco hecho a la medida por Tory Burch, un clásico diseño de falda removible con cola larguísima, que luego se transformó en un minivestido moderno.





El debut “doble” en los Emmy de Sydney Sweeney

Su doble nominación a los Premios Emmy el año pasado —por su participación en Euphoria y The White Lotus— fue un momento cumbre en su carrera. Para asistir al evento, que además fue el día de su cumpleaños (12 de septiembre), eligió un vestido columna con espalda escotada de Oscar de la Renta, con cauda voluminosa y flores bordadas.

Sydney Sweeney luce un diseño Oscar de la Renta en los Emmy 2022

Love Letters, su colección de trajes de baño

El mes pasado lanzó una colaboración con Frankies Bikinis. Participó como codiseñadora de la colección Love Letters, la cual incluye ropa de baño y prêt-à-porter. No podía faltar una reinterpretación del modelo de la marca que Cassie popularizó en un capítulo de Euphoria, llamado Gemma. La nueva versión tiene un estampado de besos con lápiz labial hechos por la misma Sydney.

Sydney Sweeney posa con un diseño de su colección Love Letters





