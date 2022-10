Este año, tuvimos la oportunidad de recibir en México al diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás, con un proyecto que tiene un concepto único y necesario en estos momentos, porque en él convergen la tradición de comunidades artesanales y la moda sostenible con la reutilización de materiales.

Tras 16 años de trabajar con estas comunidades en su país, Juan Pablo empezó a recorrer otros territorios con “Socarrás, historias hechas a mano”, iniciativa que cuenta con el apoyo de Coca-Cola. En 2022, amplió su rango de acción a Guatemala y México.

En agosto, el creativo presentó su más reciente colección, A-Mar, y pudimos ver parte del resultado que inspiraron estas tres culturas, donde destacan sus hermosos tejidos, además de materiales que tienen una segunda vida.

El creativo nos explicó lo mucho que se puede hacer con botellas de plástico: “Se vuelven hilos y telas, insumos para hacer rellenos de almohadas, escamas que parecen lentejuelas... Esperamos poder incluir todos los hilos que un día fueron botellas; imagínate esa historia de que algún día fue una botella y ahora está bordada sobre tu pecho”.



Foto: Instagram @socarrasofficial



Socarrás, historias hechas a mano

Juan Pablo es un hombre a quien le gusta estudiar. Diseño de moda, diseño industrial, diseño estratégico e innovación, modelos de negocios, estrategias digitales son algunas de las áreas donde se ha formado. Trabajó en la organización Artesanías de Colombia, donde fue director creativo, “sin duda, fue para mí mi mejor maestría”, pues le permitió aprender a trabajar con artesanos de poblaciones indígenas y afrodescendientes colombianos.

“Llevo 16 años trabajando con comunidades de artesanos por toda Colombia, conozco cerca del 90% del país. He trabajado en más 122 municipios, más de 28 departamentos, y con diferentes comunidades, no solamente artesanos, sino también en contextos difíciles, desplazados, víctimas, reinsertados, ese es mi propósito de vida”, relató.

Hace alrededor de cuatro años, el diseñador colombiano decidió aventurarse en el emprendimiento de una marca propia. “Pensé que era el momento de hacer mi propio proyecto sostenible y viable con impacto social, entonces ahí la marca empieza a transitar por este mundo de la sostenibilidad y de aprender, porque creo que no hay una marca 100% sostenible en el mundo, pero sí podemos aprender a serlo constantemente”.



A través de “Socarrás, historias hechas a mano”, Juan Pablo trabaja de la mano de comunidades indígenas de artesanos para enseñarles diferentes aspectos del negocio de la moda.

De qué se trata hacer una colección para diferentes temporadas o cómo incorporar el concepto de moda sostenible en sus creaciones mediante la reutilización de materiales que muchos vemos como desechos son algunos de los temas que toca, nos contó.



Foto: Socarrás, historias hechas a mano

“Vamos a hacer un acompañamiento en toda su cadena de valor, pero también vamos a hacer un acompañamiento en su diseño”, precisó.

Compartió una anécdota que vivió en la comunidad con la que trabaja en México que ejemplifica el intercambio de conocimiento que surge en sus encuentros: “Yo les preguntaba: ‘por qué no les ponen bolsillos a las camisas’. Ellas me decían: ‘ay, nunca se nos había ocurrido’. La gente piensa que la innovación se trata de cambiar todo, pero no es así.

En las comunidades artesanales esto puede ser: ‘por qué no lo hacen un poquito más grande, un poquito más pequeño, mejoremos el entallaje’, por ejemplo, respetando su saber y hacer, que son los bordados, pero sí aportando consejos para mejorar otros aspectos y elementos como los materiales”.

Las comunidades no solo aprenden este tipo de novedades para optimizar su producción, sino que también se convierten en cocreadoras de algunas de las colecciones de Socarrás, pues sus tejidos son incorporados en prendas diseñadas por Juan Pablo, para visibilizar y exaltar técnicas y oficios de la región en plataformas de moda nacionales e internacionales. “Lo más importante es hacerlas visibles, contar quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo”.



Foto: Socarrás, historias hechas a mano

Leer también: Renueva tu look con estas 5 tendencias de otoño



Socarrás en Oaxaca

En 2021 fue el proyecto piloto de la mano con Coca-Cola con comunidades de Colombia. En 2022 avanzaron hacia México y Guatemala, y Juan Pablo decidió que lo mejor era centrarse en un solo colectivo en cada uno de estos nuevos países.

En México, trabaja con la comunidad de bordadoras Aguja de plata, asentadas en San Antonino Castillo Velasco, en Oaxaca, la cual es liderada por la maestra Martha. “Es una comunidad de bordadoras, de más de 30 mujeres, hay de todas las edades, de varias generaciones”, detalló.



En la voz del diseñador nos enteramos de que ese grupo de mujeres hace diferentes tipos de bordado: calado, deshilado, bordado de las flores y de los pensamientos, “y el más bello es ‘hazme si puedes’, es un bordado de unos muñequitos que solamente algunas pueden realizar”, expresó. Bordan en texturas como seda y algodón, “y muchos de sus productos también están tinturados con frutas naturales o con verduras”.



Foto: Instagram @socarrasofficial



Colección A-Mar

A-Mar es la más reciente colección del diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás. Las piezas fueron intervenidas con técnicas y oficios de artesanas de Colombia, Guatemala y México, como bordado, crochet, dos agujas, telar, telar de cintura, entre otros.

En su confección, emplearon materiales como algodón orgánico, chifón de seda y cuero reciclado, además de PET reciclado, latas y botellas, anillas de latas de la marca de refrescos, entre otros. En sus diseños predominan los colores azul, rojo, verde claro, dorado y beige, en prendas para mujeres y hombres.



Foto: Socarrás, historias hechas a mano

En la presentación de la colección en su web se puede leer esta mágica historia que forma parte de la colección: “A-Mar se inspira en la mujer que nace en montañas, en el páramo; que viaja por el río y por océanos, y que encuentra en el amor de un hombre maya, un amor diferente pero verdadero, a través del agua, aquel elemento que nos recuerda que estamos hechos de lo mismo.

Él le enseña a tejer, bordar a urdir… mientras navegan por aguas profundas, pero que conectan. Ella va vestida de Colombia y él, con detalles de la cultura mexicana y guatemalteca; detalles que hilan sus próximos viajes, donde amarán a través de los tejidos”.



Foto: Socarrás, historias hechas a mano

Puedes conocer más sobre la marca y descubrir la colección completa en la web socarras.com.co y en Instagram: @socarrasofficial. Se pueden hacer pedidos bajo la modalidad de pre-order o pedido anticipado.

Leer también: Lucy Lara nos habla del poder que tiene la ropa y mucho más

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters