En esta temporada de cuarentena estamos más pendientes de nuestras celebridades favoritas. Por ello, no es raro encontrarnos con una Maribel Guardia bailando en el espejo, una Danna Paola compartiendo Tik Toks o una Bárbara de Regil luciendo espectacular mientras imparte su rutina de ejercicio. Sin embargo, también algunas artistas han creado polémica por sus fotos sin filtros y sin maquillaje.

A pesar de que Michelle Vieth apareció hace un par de semanas en nuestra sección “La peor vestida de la semana”, sus fanáticos están divididos debido a que hace unas horas la actriz compartió una serie de fotografías donde luce sin maquillaje, esto hizo que muchos de sus fanáticos le aplaudieran lo guapa que se veía y otros la criticaran debido a que “no lucía espectacular”.

Con su ya icónico look pelirrojo, Vieth compartió una foto con rostro lavado mientras presumía algunos de sus discos favoritos. Entre ellos, se encontraba el de la agrupación Camila.

También posó con otro de sus discos favoritos, realizado por el reggeatonero Nigga y aprovechó para decirle que quería un autógrafo: “@flexoficial Y usted que tampoco me creía... Aquí la pruebaaaa... Me debe el Autógrafo.... Baby Te Quiero oooo, te quiero, oooo... #cuarentena #cuarentenacoronavirus #fan”

La actriz posó incluso con un rosario y con los ojos cerrados. En esta foto, Michelle escribió “Fe” haciendo alusión a que estaba rezando.

En estas publicaciones, podemos ver que muchos de sus fanáticos escribieron que se veía muy diferente con ese tono de pelo e incluso otros le dijeron que se veía muy frentona.

Esta no es la primera vez que Michelle sube una selfie con poco o nada de maquillaje, ya que ella le encanta estar al natural. Cabe recordar que cualquier mujer se ve hermosa lleve o no maquillaje y que ella al ser una figura pública recibirá más críticas debido a su aspecto, sin embargo, no debes permitir que nadie te haga sentir mal por cómo luces. Lo importante es que te sientas cómoda.