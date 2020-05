¿Qué pueden tener en común Jennifer Lopez y Selena gomez con todas las chicas durante la cuarentena?, muy simple, su cabello.

Sin duda alguna, una de las mejores partes de esta cuarentena, pese a tener que estar recluidos dentro de nuestras casas, es que no tenemos que preocuparnos tanto por arreglar el pelo con productos o aparatos que a la larga le producen un daño importante. Seguramente tú has dejado que tu pelo y piel se revitalicen liberándolos de las ataduras de los productos y rutinas que parecieran nunca nos iban a dejar en paz.

Pues al igual que muchas chicas, las celebridades se han mostrado muy al natural, y nos han dejado ver su lado más relajado con distintos posts en sus redes sociales, donde se muestran libres, sin maquillaje y sin peinados elaborados.

Tal es el caso de Selena Gomez y Jennifer Lopez que dejaron en claro que esta cuarentena es tiempo de no peinarse.

Selena Gomez compartió a desde su cuenta de Instagram una foto con un look muy relajado. En ella se puede ver a la cantante luciendo su pelo al natural, y claramente vemos que los chinos y el volumen son los protagonistas de su melena, además de tener un toque messy muy chic.

Al verla no pudimos evitar sentirnos un viaje en el tiempo a la época de los 80 en donde este peinado era siempre un acierto, y todo pinta a que está de vuelta .

Además de Selena, Jennifer Lopez también compartió una foto muy similar en sus redes sociales, aunque este look no es nuevo para la diva del Bronx, con este look desenfadado y unos cuantos mechones cayendo sobre la frente confirma que se ve hermosa con cualquier estilo posible.



No hay duda, tanto JLo como Selena son dos referentes grandes de estilo y belleza, y si están marcando pauta con este hermoso look, así que no dudamos en que se convierta en una gran tendencia en esta próxima temporada.

Este look de pelo suelto y rizado será el gran aliado para más de una chica que busca lucir cool, relajada pero muy en trend.

