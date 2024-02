Selena Gomez se encuentra en un gran momento de su carrera como cantante, después del éxito que ha logrado con el tema “Single Soon”, celebra el reciente lanzamiento de “Love On”, en cuyo video musical luce hermosos looks, con prendas de firmas como Oscar de la Renta y la marca de calzado de la actriz Sarah Jessica Parker, SJP Collection.

Hace poco estuvo en el programa Jimmy Kimmel Live! para promocionar su nuevo sencillo y lució un espectacular look de estilo dark coquette, en el que combina prendas femeninas, sensuales y románticas en un total look negro. Su peinado con moño es la característica principal que se asocia a esta estética, detalle que seguiremos viendo con fuerza en los próximos meses de 2024.

Selena Gomez se luce con look de estilo dark coquette

El estilo coquette no deja de ser un punto de inspiración para vestir actualmente. Se caracteriza por tener un acento romántico, dulce y femenino, en el que predominan encajes, volantes y moños en tonos pastel, además del blanco. Coquette se traduce del francés como “coqueta”.

El dark coquette es una variación de esta estética, un subestilo en el que se mantienen elementos románticos, como los lazos y encajes, y prendas ultrafemeninas, pero en colores oscuros como negro o borgoña; es menos dulce y más misterioso. Se incluyen texturas como el terciopelo y el cuero, además, el maquillaje se puede llevar en tonalidades más intensas.

Selena Gomez impacta con un look dark coquette, mantiene el balance entre la elegancia, lo femenino y lo irreverente. En un total look negro, combina un top de manga larga con motivo de dragón de terciopelo (Givenchy) y una minifalda globo (Valentino), diseño de falda que estará en tendencia este año.

Como el top de tul es transparente, Selena incorpora un body básico del mismo tono debajo (Skims), un truco ideal para lucir este tipo de piezas reveladoras de una manera más conservadora, pero sin perder la sensualidad. La actriz de Only Murders in the Building añade un cinturón con hebilla dorada, de Versace, para definir la cintura y crear balance en la silueta.

Complementa este outfit de estilo dark coquette con medias negras y botas sobre las rodillas (conocidas como “over the knee”); son de cuero, de tipo slouchy (con pliegues) y con puntera en punta.

La estilista de moda de Selena es Erin Walsh, quien también es stylist de Anne Hathaway, y está haciendo un increíble trabajo con estos dos iconos de estilo.

El peinado coquette de Selena Gomez

Los moños y lazos son los protagonistas de peinados de estilos coquette y dark coquette, aportan un aire tierno y femenino. Se pueden lucir tanto de gran tamaño como con delicados listones minimalistas, en tonos desde apastelados hasta negro. Quedan lindos con coletas, chongos y trenzas.

Selena Gomez presume un peinado semirecogido alto con un moño con listones que caen sobre su cabellera. Marissa Marino, quien la peinó, expresó que la cantante está en su "era de moños", incluso en su nuevo video se le puede ver con varios peinados donde luce este complemento muy coquette. Como se puede observar, es un peinado fácil de hacer que se eleva solo con el accesorio, el cual es de la famosa marca Jennifer Behr.

La cantante de “Calm Down” luce su maquillaje acentuado en los ojos con sombras metálicas y delineado clásico cat eye. En los labios lleva un suave tono nude, con una dosis de gloss, y en las mejillas un sutil tono rosa.

Los moños no solo se llevan en peinados, sino también como detalles destacados de prendas de ropa como tops y vestidos. Además de ser femeninos, son elegantes.

