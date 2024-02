El día de ayer, Ángela Aguilar acudió a la 36ª entrega de los Premios Lo Nuestro celebrada en Miami, donde obtuvo el reconocimiento a mejor canción mariachi/ranchera. Durante el evento interpretó "Qué agonía" al lado de Yuridia, con quien compartió el premio. “Que alegría estar al lado de esta mujerona, esta mujer que admiro con toda mi alma”, señaló Ángela al recibir el galardón, visiblemente emocionada.

La hija de Pepe Aguilar es una amante de la moda y suele cautivar al público en sus conciertos con vestidos amplios y de colores vibrantes. Sin embargo, en esta ocasión, la princesa del regional mexicano lució un vestido blanco con estilo coquette. Además, sorprendió a sus fans con un cambio de look.

El outfit coquette de Ángela Aguilar

Miami se llenó se glamour durante los Premios Lo Nuestro 2024. Ángela Aguilar eligió un vestido blanco de encaje con diseño en línea A y escote off the shoulders (hombros caídos). Su look llamó la atención por tener dos moños negros, abajo de los hombros. Completó su outfit con un tacones destalonados en color negro conocidos como: zapatos slingback.

Foto: Televisa Univisión y captura de pantalla

En cuanto a su beauty look, decidió llevar su cabello completamente lacio con un nuevo corte long bob a la altura de los hombros, un maquillaje sutil con sombras blancas con glitter, delineado cat eye y sus característicos labios rojos.

Complementó su look con joyería de plata. Lució una llamativa gargantilla floral de diamantes, arracadas, pulseras y un anillo a juego. Su manicura también robó la atención. Apostó por unas uñas largas en color nude.

¿Cómo lucir un vestido coquette?

Esta adorable tendencia, que apuesta por resaltar lo cute y lo inocente, sigue cautivando a las celebridades. Los moños, los volantes y el encaje son característicos de este estilo. En cuanto a los colores, el rosa, el blanco, el beige son de los tonos más representativos. Puedes combinar los vestidos coquette con unos tacones, unas bailarinas o unos mocasines. La idea es transmitir un aire femenino y romántico.

