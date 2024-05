El blanco es uno de los colores más elegantes y delicados de todos. Luce hermoso en trajes sastre, pantalones, camisas y vestidos. Aunque no está asociado con una temporada en específico, suele estar en las colecciones de tiendas de primavera y verano, además, se puede llevar tanto de día como de noche. No hay prenda del clóset con la que no combine.

La actriz y cantante Selena Gomez eligió vestir de este color para asistir a un evento de su marca Rare Beauty, dedicado a la educación y promoción de la salud mental (Rare Beauty Mental Health Summit). Llevó un vestido blanco lleno de detalles hermosos que lo hacen único y que la hizo lucir sofisticada, femenina y moderna.

¿Cómo es el vestido blanco de Selena Gómez?

El tono de blanco es una de las características que más llama la atención del vestido de Selena Gomez. La intérprete de “Single Soon” lució un diseño blanco perla con sutil brillo en la tela, de la colección primavera 2024 de la firma australiana Toni Maticevski. Además, presenta un efecto arrugado moderno.

El corte asimétrico lo hace perfecto para eventos especiales durante el día, pero también para una ocasión con código de vestimenta “coctel” en la noche. La asimetría en la falda también aporta una dosis de sensualidad elegante.

Foto: Instagram @selenagomez (Cindy Ord)

Sin duda, otro detalle que distingue esta pieza es el escote, con forma similar al off the shoulders (hombros caídos) y con imponente drapeado que simula un chal y que lleva la atención, inmediatamente, a la parte superior de la silueta. Con su estructura, hace que el vestido luzca escultural, elegante y chic.

Selena Gomez llevó este vestido midi con unas zapatillas clásicas en tono nude, una apuesta que combina con todo y también estiliza las piernas. El modelo es de la icónica marca de calzado Manolo Blahnik. Completó su bonito look con delicadas joyas de oro y diamantes, de la joven marca Tabayer, basada en Miami.

Foto: Instagram @rarebeauty (Cindy Ord)

Selena Gomez impone tendencia con su coleta

La actriz llevó un peinado clásico. Se trata de una elegante coleta alta, conocida también como ponytail. Presenta un sofisticado toque vintage con la forma ondulada al final. Es un peinado pulido que asegura máxima elegancia.

Fue maquillada con tonos suaves. Su maquillista, Hung Vanngo, detalló algunos de los productos que empleó, entre los que se encuentran el rubor Soft Pinch Luminous Powder Blush en tono Happy, un rosa luminoso, de la marca Rare Beauty. Lució tonos tierra en sus ojos y labial nude.

¿Te gustaría lucir un vestido blanco perla en tu próximo evento especial?, ¿cómo lo combinarías?

