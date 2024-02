La actriz mexicana Salma Hayek ha expresado en varias ocasiones que es fanática de las canas que le han salido en los últimos años, refiriéndose a ellas como "cabellos blancos de la sabiduría ”. Sin embargo, la actriz sabe que es bueno tener más opciones, por eso, a veces, decide disimularlas y compartir sus tips para hacerlo con sus seguidores. Aquí en De Última te contamos todos los detalles.

El día de ayer, la empresaria subió un reel a Instagram y compartió un truco para cubrir las canas de forma temporal. "¿Entonces, cuál es el secreto? ¿Cómo puedes taparlas a veces sin tener que teñir tu cabello? comentó a la mitad de una sesión de belleza vestida con una bata blanca. "No hacemos exclusión de consejos capilares aquí", escribió en la red social para acompañar su publicación.

Cubre las canas como Salma Hayek

"Cuando estoy sola, simplemente me pongo rímel. Lo limpias muy bien y luego haces así”, explicó, mientras hacía el ademán de pasar una mascara para pestañas sobre sus canas. La actriz apuntó que en esta ocasión no recurriría al rímel porque su estilista, Miguel Martín Pérez, le iba a aplicar un maquillaje para el cabello en spray: Hair Touch Up de L'Oréal Professionnel. Se trata de un producto de coloración temporal formulado para retocar raíces y cubrir canas, el cual dura hasta el siguiente lavado.

Foto: Instagram @salmahayek

Si decides probar el tip del rímel, ten en cuenta que no es ideal para uso diario, solo en caso emergencias o por falta de tiempo. Pérez, el estilista de Salma, dijo el siguiente consejo: “Una vez que el producto está en el cabello, no debes usar calor. Esto podría derretir el rímel y terminar en un desastre en el color del pelo”. Además, "¡asegúrate de lavarlo antes de acostarte!", puntualizó.

Un aspecto interesante de este tipo maquillaje para el cabello es que es fácil de eliminar, basta con lavar tu melena con shampoo. Por lo que es ideal para cubrir las canas en cabellos de tonos oscuros, como negros o castaños intensos.

En julio de 2023, Salma Hayek también compartió otro divertido tip para ocultar las canas sin teñir el cabello, que consistía en evitar usar los lentes del sol en la cabeza, ya que al portarlos como diadema podían dejar al descubierto algunas canas o "cabellos de la sabiduría".

Foto: Instagram @salmahayek

Ahora que ya conoces estos consejos de belleza de la actriz mexicana para disimular las canas sin teñir el cabello, ¿te animarías a probarlos?

