¿Te gustaría unirte a la tendencia de los jeans acampanados? Fueron un símbolo clave en el mundo de la moda de los años setenta, pero ahora resurgen entre las tendencias favoritas del 2024. Anímate a darles una oportunidad a los jeans más amplios de la rodilla hacia abajo. Puede que no lo parezcan, pero pueden ser pantalones muy versátiles.

Colores claros

Los jeans acampanados de colores claros son ideales para combinar con tops más oscuros o neutros para que tus pantalones tengan todo el protagonismo. Los jeans acampanados combinan perfectamente con cualquier zapato de tacón, las de la imagen son unas lindas alpargatas, ideales para primavera. Tú decides cuál es tu calzado favorito: tacones, stilettos, botines con tacón de aguja, entre otros.

Foto: Instagram @marvaldel

Jeans acampanados con blazer

Un blazer es perfecto para añadir sofisticación y elegancia a tu outfit en segundos. Puedes portar un blazer liso o de cuadros con jeans acampanados si tienes un evento formal o para lucir hermosa en la oficina o en una salida con amigas. ¿Te animarías a probarlo? Lograrás un outfit atemporal y muy chic. Por otra parte, si buscas un look minimalista, también puedes apostar por un abrigo largo para estilizar tu silueta y accesorios sencillos.

Foto: Instagram @: @ariadibari @leasy_inparis

Jeans acampanados y camisa blanca

Un clásico infalible para lograr un outfit de diez es juntar unos jeans acampanados y una camisa blanca. Si quieres resaltar tus curvas, un pantalón acampanado es la opción ideal, la camisa le agregará elegancia sin mucho esfuerzo.

Foto: Instagram @leasy_inparis

Total black

Los pantalones acampanados añaden longitud al cuerpo, especialmente si usas un tacón alto o plataformas, pero también puedes lucirlos con tenis converse si buscas mayor comodidad. Los jeans acampanados no están peleados con las chicas petite. Una combinación sencilla, pero ganadora, consiste en agregar una bonita blusa en color negro a tus jeans acampanados del mismo tono para estilizar.

Si tu blusa tiene un cuello llamativo, le darás un toque fresco a tu outfit. Los crop tops también son perfectos para usar con pantalones acampanados y de tiro alto, ya que al ser prendas que contrastan lo ajustado con lo holgado, brindan equilibrio a tu outfit.

Foto: Instagram @yoyokulala, shein y @peonia.store_uy

Leer también: 5 ideas de outfits para lucir fabulosa en San Valentín

Chamarra de cuero

Si quieres un outfit retro, pero fácil de lograr, puedes combinar unos jeans acampanados con una chamarra de cuero y botas vaqueras. Lucir pantalones acampanados de cuero también es una gran opción si quieres romper con la rutina.

Foto: Instagram @ada_oguntodu y shein

Jeans acampanados con cárdigan

Lucir un cárdigan, o con un suéter de cuello redondo, con unos jeans acampanados, es una apuesta segura para los días que no quieres pasar tanto tiempo frente al espejo. Además, este outfit es perfecto para la transición del invierno a la primavera.

Foto: Instagram @marvaldel y @lenafarl

Pantalones acampanados con estampados

Si te gustan los looks creativos, originales y no te asusta llamar la atención, los jeans acampanados con colores vibrantes o estampados, seguro son para ti. Si los usas, tendrás un aire divertido y no pasarás desapercibida.

Los estampados con corazones son una apuesta segura para el 14 de febrero. Además, con unos jeans rosa lucirás más linda que nunca en este Día San Valentín, especialmente si no quieres lucir el clásico rojo. Acompaña tus jeans acampanados de colores vivos con blusas o suéteres de cuello de tortuga en colores neutros como el blanco.

Foto: Shein y @rocioosorno

Ahora que ya conoces estas formas de lucir tus pantalones acampanados, ¿ya sabes que outfit probarás primero primero?

Leer también: Regalos de belleza imperdibles para San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters