No hay look de Rosalía que no cause furor en redes. Sus elecciones de firmas, prendas y combinaciones siempre es acertada y suele marcar tendencia con ellas. Varias de las propuestas de estilo de la cantante española tienen la ventaja de que pueden inspirar outfits de mujeres de diferentes estilos para ocasiones cotidianas y especiales.

El vestido de flores es una pieza clásica a la que muy pocas logran resistirse tras iniciar la primavera. Cada mujer la usa según su estilo, desde siluetas ceñidas y cortas, hasta maxi vestidos con un toque boho. Rosalía viene ahora a decirnos en imágenes que a ella le gusta el minivestido floral con falda amplia y hombros descubiertos.

En un par de posts de Instagram, donde reúne 25.4 millones de seguidores, se puede ver cada detalle del diseño del vestido que varias revistas están relacionando con la estética de Bridgerton. Una de las publicaciones es un video corto con parte de la canción “Tuya” de fondo, la cual empieza a promocionar, así que es muy posible que el vestido se esté haciendo viral.

El minivestido floral al estilo de Rosalía

La Rosalía luce un vestido corto con estampado floral en tonos azul celeste y verde claro predominantes, de una firma basada en Shanghái llamada Shushu/Tong Studio, la cual fue fundada en 2015 y tiene como foco exaltar la feminidad de una manera super moderna con cada una de sus prendas.

El minivestido floral de la cantante, que forma parte de la colección primavera-verano 2023 de la marca, tiene una silueta tipo corset que se amplía en una falda corta con volumen.

Foto: Instagram @rosalia.vt

El escote del diseño es, sin duda, uno de los aspectos que lo hacen único. No es un simple escote tipo Bardot —o de hombros caídos— sino que tiene un delicado doblez y un moño en color negro contrastante, con detalle de brillantitos.

La creadora del popular estilo “Motomami” llevó este minivestido de flores con unas medias negras hasta las rodillas que crean la ilusión de las botas “over the knee”, uno de sus calzados favoritos para llevar prendas cortas, sin importar la temporada en la que se encuentre.

Para acentuar el estilo romántico moderno del look, Rosalía volvió a lucir un peinado con trenzas que lleva hacia la parte de adelante. Lleva el cabello peinado con raya en medio y con efecto húmedo (wet), una de las propuestas favoritas del verano.

Foto: Instagram @rosalia.vt

