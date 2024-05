El Día de las Madres está cerca y este fin de semana puede ser ideal para ir en búsqueda de un regalo especial para las mamás de la familia. Además de experiencias como disfrutar una rica comida en un restaurante o un infaltable ramo de flores, ellas podrían alegrarse al recibir obsequios con estilo: ropa, zapatos, joyas y más.

En De Última reunimos algunas ideas que las mujeres más fashionistas amarán. Quizá te gusten algunos de los artículos que proponemos, pero también puedes inspirarte en ellos y variar el color, el tamaño y la marca, para elegir el regalo pensando en su estilo y su gusto.

Brillo a cada paso

Si ella es de las mamás que adoran estar a la moda, pero sin sacrificar la comodidad, estas bailarinas de piel van a alegrar su día. Deslumbran en un tono plateado tan elegante como moderno, que lucirá increíble con todos sus outfits. El diseño tiene tira estilo Mary Jane, hebilla dorada y puntera cuadrada.

Foto: Especial

Marca. Massimo Dutti

Precio. 2,596 pesos

Dónde. massimodutti.com

Joya con significado

Una joya siempre es un lindo regalo. Sorpréndela y conmuévela con este charm colgante que tiene una delicada llave y un significativo mensaje: Family is the key to happiness (La familia es la llave de la felicidad). Es de plata, con recubrimiento de oro rosa y detalles brillantes. Puedes complementarlo con un brazalete.

Foto: Especial

Marca. Pandora

Precio. 2,870 pesos

pandoraoficial.com.mx

Para elevar su look

¿Sabías que el trench coat está en tendencia? Por eso, esta pieza es perfecta para las madres más fashionistas. Es una gabardina crop de algodón que va a elevar sus outfits casuales en primavera y verano. Además, su tono neutro asegura que combinará con todo su clóset.

Foto: Especial

Marca. Urbanic

Precio. 1,099 pesos

mx.urbanic.com

Protección con estilo

En esta temporada, los lentes de sol son imprescindibles. Para la mujer con estilo sofisticado, nada mejor que unos clásicos, incluso de tamaño XL. ¿Le gustan los de montura cuadrada?, ¿ama lucir colores llamativos? Si es así, estas gafas en tono burdeo son ideales para regalar en el Día de las Madres. También están disponibles en negro y marrón traslúcido.

Foto: Especial

Marca. Versace

Precio. 7,939 pesos

sunglasshut.com/mx

Una bolsa preciosa

Si este año deseas hacer un regalo muy especial, una bolsa en tendencia puede ser una gran elección. La marca Kurt Geiger presenta una de sus bolsas icónicas (Kensington) en un tono en tendencia: amarillo mantequilla o buttermilk yellow. Puedes apostar por esta dosis de color, que lucirá muy bien con los outfits de temporada.

Foto: Especial

Marca. Kurt Geiger

Precio. 5,650 pesos

Dónde. global.kurtgeiger.com

