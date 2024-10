Cada año se celebra la MET Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para el Instituto del Traje (Costume Institute). Es considerado uno de los eventos más importantes de la moda internacional y es organizado por la influyente Anna Wintour, editora de Vogue.

Su alfombra roja es una de las más esperadas debido a la cantidad de celebridades invitadas y sus creativos looks. Anualmente, definen un código de vestimenta que deben seguir, asociado con la temática de la gala y la exposición de moda que se inaugura en el museo.

Este año, personalidades latinas destacaron entre los coanfitriones de la MET Gala: Bad Bunny y Jennifer Lopez. El tema de la noche y de la exposición fue "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Bellas durmientes: el despertar de la moda), además, fijaron que el código de vestimenta sería "El jardín del tiempo", inspirado en un relato del escritor inglés J.G. Ballard.

¿Cuál es la temática de la MET Gala de 2025?, ¿quiénes serán los anfitriones del esperado encuentro de la moda?

¿Cuándo es la MET Gala de 2025?

Tradicionalmente, la gala del MET se lleva a cabo el primer lunes de mayo. Así que el próximo año la cita será el 5 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Esta es la temática de la MET Gala de 2025

Esta semana anunciaron la temática de la exposición y la gala: “Superfine: Tailoring Black Style”, inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), de la curadora invitada Monica L. Miller.

La muestra ahondará en la moda masculina de los dandis negros —hombres distinguidos por su elegancia al vestir— desde el siglo XVIII, mostrando su evolución e influencia en la actualidad.

“A su vez, la muestra abarcará 12 características del dandismo negro, basándose en un ensayo de Zora Neale Hurston de 1934 llamado The Characteristics of Negro Expressions”, amplían en EFE.

El museo detalla que la exposición contará la historia del dandismo de los caballeros afroamericanos a lo largo del tiempo: “a través de una variedad de medios, como prendas y accesorios, dibujos y grabados, pinturas, fotografías, fragmentos de películas y más”.

Trajes que formarán parte de la exposición "Superfine: Tailoring Black Style". Foto: EFE

Leer también: Bad Bunny, JLo y Zendaya serán anfitriones de la Met Gala 2024

Se podrán ver increíbles trajes y accesorios tanto antiguos como actuales. Una librea, un traje de chaqueta que los príncipes y señores daban a sus criados, de color morado, de 1840, y un traje con un chaleco de lana a rayas de color azul marino, datado en 1939, están entre los más antiguos.

"La exposición ilustrará cómo la población negra pasó de ser esclavizada y estilizada como objetos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a convertirse en individuos autónomos que marcan tendencias mundiales”, destacó Miller, según la agencia EFE.

Aún no revelan cuál será el código de vestimenta o dress code, pero lo más probable es que esté relacionado con la temática.

¿Quiénes serán los anfitriones?

Los anfitriones que acompañarán a Wintour en la Gala del MET serán el cantante y diseñador Pharrell Williams —actual director creativo de la línea masculina Louis Vuitton, marca de lujo que patrocina el evento—, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton (embajador de Dior), el rapero A$AP Rocky (ha participado en campañas de firmas como Bottega Veneta, Gucci y Puma), quien es pareja de Rihanna, y el actor Colman Domingo. El anfitrión honorario será el basquetbolista Lebron James.

Colman Domingo y A$AP Rocky. Foto: Instagram @kingofbingo @asaprocky

La agencia AFP destacó estas palabras de Pharrell en la conferencia de prensa dada para anunciar esta información: “Somos los supervivientes de, quizá, la peor prueba jamás sufrida por un grupo de seres humanos, y no sólo hemos sobrevivido, sino que hemos llevado la música, la cultura, la belleza y un lenguaje universal a través de un océano y cuatro siglos”.

Pharrell Williams y Lewis Hamilton. Foto: AFP, Instagram @lewishamilton

“Esto es lo que la Gala Met celebrará: a nosotros, nuestros talentos, nuestra historia, nuestra comida, nuestra resistencia y belleza, nuestro estilo y nuestra fuerza”, añadió.

Esta es la primera vez, desde 2003, que la exhibición que celebra la MET Gala se centra exclusivamente en la moda masculina. En esa ocasión la temática fue “Men in Skirts” (Hombres en faldas).

Pharrell Williams, Anna Wintour y Lewis Hamilton, en la conferencia de prensa. Foto: AFP

La exposición “Superfine: Tailoring Black Style” estará abierta al público entre el 10 de mayo y el 26 de octubre de 2025.

Con información de EFE y AFP.

Leer también: Bad Bunny llega a la Met Gala con increíble traje de Margiela