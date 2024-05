Llegó uno de los días más esperados en la industria de la moda. Las celebridades desfilaron por las escaleras del mítico Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, el código de vestimenta fue "The Garden of Time", o El jardín del tiempo, inspirado en el cuento de J.G. Ballard escrito en la década de 1960. Por lo que no es de extrañarse que la naturaleza fuera uno de los principales motivos de inspiración para la vestimenta de los invitados.

La Met Gala 2024 acompaña la inauguración de la exhibición "Bellas durmientes: El despertar de la moda" y, como indica el sitio web del museo, "la naturaleza sirve como metáfora de la fragilidad y de lo efímero de la moda, así como un vehículo para examinar los temas cíclicos del renacimiento y la renovación."

Si quieres conocer quiénes fueron las celebridades con los vestidos más creativos que se robaron todas las miradas en la Met Gala 2024 por su originalidad, aquí en De Última te contamos todos los detalles.

Rebecca Ferguson

Su voluminosa capa no pasó desapercibida. Además, ofreció una revelación de outfit, mientras caminaba por la alfombra roja de la Met Gala 2024. Llegó con un look oversize, con volantes, antes de revelar su look completo. Al abrir su capa dejó al descubierto un forro de color azul cielo con tres cuervos volando.

Es la primera vez que Ferguson asiste a este evento. Su vestido de Thom Browne incluía guantes de terciopelo. El modelo estaba decorado con lentejuelas negras y con 60.000 cristales de Swarovski verdes y azules que formaban pequeñas flores. Según The New York Times, al menos 30 personas trabajaron en ese modelo durante 8,500 horas.

Foto: AFP

Demi Moore

Demi Moore sólo ha asistido a la Met Gala una vez en los últimos 13 años. Sorprendió a los presentes con un vestido dramático confeccionado por Harris Reed. Apostó por un outfit en el que destacó la belleza puntiaguda: espinas y diamantes. El vestido, con una cintura ajustada, destacaba por sus flores rosas y blancas. Aunque también llamaron la atención sus hombreras circulares que presentan espina que sobresalen.

Foto: AFP

Sarah Jessica Parker

¡La elegancia ante todo! Sarah Jessica Parker confió en el diseñador británico Richard Quinn en esta Met Gala 2024. Su vestido llamó la atención por ser un diseño extravagante y surrealista que imitaba una jaula de pájaros. Lució joyas de Briony Raymond, incluido un collar de perlas, aretes llamativos y anillos en abundancia. Para finalizar su look, usó medias transparentes y tacones brillantes de aguja color nude. Completó su voluminoso vestido con un imponente tocado de Philip Treacy.

Foto: AFP

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa apostó por un seductor look de encaje negro con transparencias, diseñado por Marc Jacobs. Finalizó su outfit con una boa de plumas y piezas de alta joyería de Tiffany & Co.

Foto: AFP

Amanda Seyfried

La estrella abandonó su melena rubia por un llamativo color metalizado. Lo que más sorprendió de su vestido es que era semireciclado. El diseño, creado por Prada a partir de tela reutilizada de la colección primavera 2009, representó un compromiso con la conciencia ecológica y el medio ambiente. Amanda Seyfried complementó su look con una tiara de flores deslumbrante.

Foto: AFP

¿Cuál fue tu look favorito de esta Met Gala 2024?

